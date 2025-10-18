與 김병주 “재외동포 적극 도움…기적적” 한국서 제보받고 캄보디아 경찰에 구출 요청

[헤럴드경제=신현주 기자] 캄보디아 범죄 단지에 2개월 동안 감금된 20대 한국 남성 3명이 현지 경찰에 의해 구출됐다. 이번 구출 작업은 김병주 더불어민주당 김병주 최고위원의 요청으로 진행됐다.

민주당 재외국민안전대책단 단장인 김 최고위원은 18일(현지시간) 캄보디아 프놈펜의 주캄보디아 한국대사관 앞에서 브리핑을 열고 “20대 한국인 3명이 어제 현지 경찰에 의해 구출됐다”고 밝혔다.

김 최고위원에 따르면 전날 구출된 A 씨 등 한국인 3명은 지난 8월부터 프놈펜에 있는 범죄 단지 ‘스카이 트리’에 감금된 채 로맨스 사기 범행을 했다. 이들은 “돈을 많이 벌 수 있다”는 지인이나 구직 광고를 보고 캄보디아를 찾았다가 이른바 ‘웬치(범죄 단지)’에 갇혔다.

중국인 관리자들은 여권과 휴대전화를 빼앗았고, 초반에는 군기를 잡기 위해 몽둥이로 구타도 한 것으로 파악됐다.

A 씨 등 3명은 30층짜리 아파트형 호텔 13층 숙소에서 생활했다. 바로 위층 사무실에서 매일 오전 5시부터 오후 3시까지 일했다. 책상 한 줄에 4명씩 앉아 총 20명이 근무했고, 옆 사람과는 일체 이야기도 나눌 수 없었다. 다른 조가 피해자와 관계를 쌓으면 또 다른 조가 투입돼 돈을 요구하는 방식으로 범행이 이뤄졌다.

김 최고위원은 “‘컴퓨터 옆에 대화 지침이 적혀 있어 조가 바뀌어도 큰 문제 없이 속일 수 있었다’고 한다”며 “2시간 차이 나는 한국시간에 맞춰 근무한 것 같다”고 전했다.

김 최고위원은 당 대책단을 이끌고 현지를 찾은 지난 15일 자신의 지역구인 경기 남양주의 청년이 구금돼 있다는 제보를 받았다. 김 최고위원은 “A 씨 어머니의 절규를 전해 듣고 꼭 구해서 돌아오겠다는 일념으로 비행기에 올랐다”며 “한국에 있는 보좌진과 함께 A 씨의 친구를 찾았고, 친구가 캄보디아 일자리에 관심을 보이는 척하며 접촉을 시도해 마침내 은신처를 포착했다”고 말했다.

김 최고위원은 캄보디아 경찰에 A 씨가 있는 것으로 추측되는 아파트형 호텔을 수색해 달라고 요청했다. 하지만 캄보디아 경찰은 신중해야 한다며 오히려 만류하는 등 한때 구출 작전이 난항을 겪기도 했다. 김 최고위원은 “처음에는 빨리 진행되는 듯하더니 캄보디아 경찰이 (범죄 단지를 급습하려면) 위원회를 열어야 한다고 했다”며 “보통 위원회가 열리고도 2∼3주 지나 급습하는데 어제 위원회가 열리고 바로 구출했다”고 했다.

이후 현지 경찰이 구출 작전을 벌여 A 씨뿐만 아니라 범죄 단지에 함께 감금된 다른 한국인 2명도 찾았다. 다른 범죄자들은 이미 모두 도주한 상태였고, 다른 구출자는 없었다.

김 최고위원은 “구출 작전이 노출될까 봐 이틀 밤을 지새우며 마음을 졸였다”며 “캄보디아 정부 관계자와 재외동포의 적극적 도움이 있었기에 가능한 기적 같은 일이었다”고 강조했다.