“중국, 일본 다 제쳤다” 결국 한국 큰일 냈다…아시아 1위 ‘우뚝’

[헤럴드경제=최은지 기자] 한국이 2025년 글로벌 제약∙바이오 산업 지수에서 세계 3위, 아시아 1위를 차지했다. 직전 발표였던 2년 전 세계 12위에서 9계단이나 껑충 뛰어오른 것이다. 이러한 성과엔 인적 자원과 연구개발(R&D) 생태계의 개선이 큰 역할을 했다는 평가가 나온다. 글로벌 생명과학 기업 싸이티바가 최근 발표한 ‘2025 글로벌 제약∙바이오 산업 지수’에 따르면 한국이 22개국 중 스위스, 영국에 이어 세계 3위를 차지했다. 한국은 2021년 첫 조사에서 세계 7위, 아시아 1위를 차지했다가, 2023년 세계 12위, 아시아 3위로 순위가 하락했었다. 2025 조사에서 한국은 9순위 상승해, 22개국 중 가장 큰 폭의 상승세를 보였다. 한국은 이번 지수에서 아시아 지역 1위를 재탈환해, 싱가포르(6위)와 일본(7위)을 제쳤다. 인적 자원과 R&D 생태계 개선이 한국의 순위 상승을 견인했다. 인적자원 분야에서 한국은 10점 만점 중 6.5점으로, 2년 전보다 1.37점