[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 군위전통시장 상인회(회장 오상경)와 함께 지난 17일 군위전통시장에서 바베큐 페스타 개장식을 개최했다.

이날 개장식에는 김진열 군위군수를 비롯해 군의회 의장 및 의원, 상인회, 지역 주민 등 200여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

이번 행사는 군위전통시장이 추진하고 있는 첫걸음 기반조성사업의 일환으로 전통시장 활성화 도모 및 경쟁력 강화를 위해 기획됐다.

야시장에는 구이존을 운영해 돼지갈비, 삼겹살 등 고기를 직접 구매해 숯불에 구워 먹을 수 있는 공간이 마련됐다.

족발, 회, 닭발, 국수, 군고구마 등 다채로운 먹거리 장터도 함께 운영돼 시장의 풍성함을 더했다.

이 외에도 라이브 공연, 마술쇼 등 다양한 볼거리와 즐길 거리가 마련돼 가족 단위 방문객은 물론 젊은 층에도 호응을 얻을 것으로 기대되고 있다.

김진열 군위군수는 “야시장은 시장에 새로운 활력을 불어넣는 변화의 출발점“이라며 ”군위전통시장이 군민과 방문객 모두에게 머무르고 싶은 명소로 자리매김할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 군위전통시장 야시장 바베큐 페스타는 오는 11월 1일까지 매주 금요일과 토요일(3주간 총 6회), 오후 5시부터 9시까지 군위전통시장 다목적광장 일원에서 운영된다.