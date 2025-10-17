맞춤형 신탁 설계 제공

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 간송미술문화재단과 유산 기부 활성화 및 문화예술 가치 확산을 위한 업무협약을 맺었다고 17일 밝혔다.

협약식은 지난 15일 서울 성북구 간송미술관에서 진행했다. 이번 협약은 기부문화 저변 확대와 정착을 통해 누구나 쉽게 본인의 유산을 사회와 함께 나누고 문화유산 보존과 문화예술 가치 확산에 기여하기 위해 마련됐다.

하나은행은 고객의 생애주기와 금융 수요에 바탕을 둔 맞춤형 신탁 설계를 통해 금융솔루션을 제공해 정확하고 투명한 사후 기부 활동을 적극 지원한다. 간송미술문화재단은 기부금을 한국 문화유산의 연구·교육과 보존·전시 등 문화예술 확산 사업에 활용할 계획이다.

이와 더불어 하나은행과 간송미술문화재단은 유산 기부자와 잠재기부자의 유입을 늘리고 마케팅을 확대한다. 하나은행 고객을 대상으로 특화된 아트서비스 등도 제공할 방침이다.

하나은행 관계자는 “이번 협약은 금융과 문화재단이 손잡고 기부문화 생태계를 함께 만들어가는 첫걸음이라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 유언대용신탁과 기부신탁 등을 통해 손님의 유산이 사회적 가치로 확장되고, 지속 가능한 미래를 위한 기부문화 활성화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

간송미술문화재단은 국내 사립미술관인 간송미술관을 운영하고 있다. 국보와 보물급 문화재를 다수 보유하고 있으며, 전통문화의 가치 계승과 대중적 확산을 위해 전시·연구·교육 등 다양한 활동을 이어오고 있다.

한편, 하나은행은 2010년 금융권 최초로 유언대용신탁 브랜드인 ‘하나 리빙트러스트’를 출시했다. 신탁을 기반으로 금전, 부동산, 주식 등 종합적인 자산관리 솔루션을 제공하고 있다. 국내 140여개 이상의 기부처와 협약을 맺고, 기부자의 뜻이 안정적이고 투명하게 실현될 수 있도록 지원하고 있다.