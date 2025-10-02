[헤럴드경제=김주리 기자] 배우 전혜빈이 인도네시아 발리에서 신용카드를 잃어버린 지 10분 만에 1500만원 피해를 봤다며 주의를 당부했다.

전혜빈은 2일 자신의 인스타그램에 발리 우붓 지역 지도를 캡처해 올리며 “이 지역에서 카드 도난당해서 1500만원 긁힘. 조심하세요. 우붓 시내에 계신 여러분. 곧 여행하실 분들도”라며 “잃어버린 지 10분 만에 벌어진 상황”이라는 글을 적었다.

전혜빈은 엄마가 된 지 3주년을 맞이해 발리 우붓을 여행 중이다.

해외 카드 부정 사용 피해 예방해야…“출국 전 신용카드 안심설정 미리 신청하세요”

금융감독원은 지난 27일 ‘신용카드 해외 사용시 유의사항’을 안내했다.

최근 해외 여행객이 늘면서 해외에서 카드 도난·분실, 복제 등에 따른 카드 부정 사용 피해도 잇따르고 있는 데에 대한 조치다.

지난해 해외에서 발생한 카드 부정 사용 피해 액수는 도난·분실로 인한 것이 27억9000만원, 카드 위·변조는 3억6000만원으로 집계됐다.

금감원은 이러한 카드 부정 사용 피해를 최소화하기 위해 출국 전에 카드 사용국가와 1회 사용금액, 사용 기간 등을 제한할 수 있는 해외사용안심설정 서비스를 신청할 수 있다고 안내했다.

여행 기간과 비용 등을 고려해 출국 전 신용카드 사용 한도를 여행 경비 이내로 설정해두면 큰 피해를 막을 수 있다.

또 해외 체류 중 한적한 곳에 설치된 현금자동입출금기(ATM)나 사설 ATM 등은 카드 정보 탈취 우려가 있으므로 최대한 이용을 삼가는 것이 좋다.

해외 노점상이나 주점 등에서 카드를 결제하는 경우 카드를 위·변조하기 위해 다른 장소로 가져간 사례가 있어 결제 과정을 직접 확인하라고 금감원은 당부했다.

해외여행 중 본인도 모르게 카드가 위·변조된 경우에는 귀국한 이후에도 카드 부정 사용 피해가 발생할 수 있다.

이를 방지하기 위해서는 귀국 후 카드사에 ‘해외 출입국 정보활용 동의 서비스’를 신청해 해외 오프라인 결제를 제한할 수 있다.

아울러 해외에서 카드를 결제할 때는 원화보다 현지 통화로 결제하는 것이 수수료를 절약할 수 있어 출국 전 원화결제 차단서비스를 신청하는 것이 좋다.