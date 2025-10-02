남인순 의원실 자료..백세이상 8천명육박 매년 10월2일 노인의날..노인복지 확대를

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘고흥 가서 힘 자랑 하지 말라’는 말이 있다. 레슬링의 김일, 복싱의 유제두, 축구의 박지성의 고향이고, 초강력 엔진의 우주선이 발사된 곳이며, 세계 노벨상 후보로 거론되는 소록도 천사 마리안느-마가렛이 40여년 봉사한 숭고함도 간직한 곳이다.

팔영산와 나로호 우주발사대, 용이 승천한 자국이라는 미르마루길의 기는 말할 것도 없거니와 여름 서핑의 성지 남열, 섬 꼭대기를 온통 꽃밭으로 가꾼 쑥섬, 이름만 들어도 부자될 것 같은 거금도, 섬 전체가 미술관인 연홍도 등이 고흥에 있다.

전국 229개 시군구 중 인구 10만명 당 100세 이상 인구가 가장 많은 곳은 전남 고흥군이고, 가장 적은 곳은 경북 울릉군으로 나타났다.

10월 2일 ‘노인의 날’을 맞아 초고령화 사회에 대비한 노인복지 예산과 지원이 더욱 확대되어야 한다는 지적이 국회에서 나왔다.

노인의날인 2일 더불어민주당 남인순 의원(서울송파구병, 보건복지위)이 통계청에서 국정감사 자료로 제출받은 ‘100세 이상 인구 현황’에 따르면, 100세 이상 인구는 2020년 5624명에서 2024년 7740명으로 37.62% 증가했다.

2024년 기준 남성은 1389명(17.95%), 여성은 6351명(82.05%)으로 100세 이상 여성 인구가 4.57배 이상 많다.

상위 10개 시군구를 중심으로 살펴보면, 2024년 기준 인구 10만명 당 100세 이상 인구 는 전국 시군구 중 전남 고흥군이 75명으로 가장 많았으며, 그 다음으로 강원 정선군 71명, 경북 영양군 60명, 충남 부여군 58명 등의 순으로 많은 것으로 집계되었다. 100세 이상 인구 상위 10곳 중 5곳이 전라도인 것으로 나타났다.

이에 비해 인구 10만명 당 100세 이상 인구가 가장 적은 곳은 경북 울릉군으로 0명이며, 그 다음으로 부산 강서구 2명, 울산 중구 5명, 울산 남구 5명, 경남 창원시 6명 등의 순으로 적은 것으로 집계되었다.

남인순 의원은 “100세 이상 노인 인구가 8천명에 육박하고, 올해 65세 이상 인구도 전체 인구의 20%를 돌파해 본격적인 초고령사회에 진입했다”며 “10월 2일 ‘노인의 날’을 맞아 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 누리실 수 있도록 노인복지 예산과 지원을 더욱 강화해야 한다”고 강조했다.