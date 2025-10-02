부총리 주재 장관급 협의체로 격상…서비스산업 질적 성장 관광·보건의료·ICT 등 업종별 맞춤 과제 발굴 한경협, 공유숙박 규제 합리화 등 33개 과제 건의

[헤럴드경제=김용훈·서경원 기자] 정부가 서비스산업을 신성장동력으로 육성하기 위해 부총리 주재의 장관급 협의체를 출범시키고, 관광·보건의료·ICT 등 업종별 맞춤형 대책 마련에 본격 착수했다. 서비스산업의 낮은 생산성과 국제경쟁력 한계를 극복하고, 수출 확대와 신서비스 창출을 위한 범정부 지원 체계 구축이 목표다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 한국경제인협회에서 열린 ‘서비스산업 경쟁력 강화 TF’ 첫 회의에서 “관계부처와 경제단체가 함께 참여하는 TF를 통해 합리적인 해결방안을 모색하겠다”고 밝혔다.

이번 TF는 부총리를 위원장으로, 관계부처 장관과 대한상의·경총·무역협회·중견련 등 경제단체, 민간 전문가들이 함께 참여하는 민관 합동 협의체다. 그간 차관급 중심으로 운영돼 온 기존 TF를 격상해, 서비스산업 현안 해결의 컨트롤타워 성격을 강화했다.

구 부총리는 “서비스산업은 우리 경제 부가가치의 60%, 고용의 70%를 담당하지만 생산성은 선진국의 절반 수준에 불과하다”며 “질적 성장을 통해 내수와 수출을 동시에 활성화하는 것이 시급하다”고 강조했다.

국내 서비스산업은 국내 경제 비중이 제조업보다 크지만, 생산성과 국제경쟁력에서는 격차가 뚜렷하다. 지난해 기준 서비스업의 부가가치 비중은 전체의 61.9%, 고용 비중은 71.6%에 달한다.

이에 정부는 서비스산업발전기본법 제정을 추진하는 동시에 법 제정 전까지 TF를 통해 각종 정책을 조율하고 업종별 과제를 발굴할 계획이다.

TF는 반기에 한 번 정례회의를 열고, 분야별·업종별 작업반을 통해 현장 목소리를 정책에 반영한다. 콘텐츠·관광·보건의료·교통물류·ICT·신서비스 등 전 분야가 논의 대상이다. 작업반에는 관계부처와 연구기관이 수시 참여해 지원방안을 마련하고, 이후 경제관계장관회의를 통해 정부 대책으로 확정·발표한다.

이날 첫 회의에선 K-컬처 열풍으로 새로운 전기를 맞은 국내 관광산업이 중점 의제로 다뤄졌다.

구 부총리는 “내·외국인 관광객의 입국부터 숙박·교통·결제·먹거리·볼거리 등 편의를 제고하고 지역 관광 콘텐츠도 확충해야 한다”며 공유숙박 제도화와 관광업종 체계 정비, K-팝 공연장 확대, 지역 교통망 연계 강화, 외국인 모바일 인증체계 개선 등을 과제로 제시했다.

이어 “연내 지역관광 선도 프로젝트 추진계획을 마련해 내년에 두 곳 정도의 권역을 선정, 재정투자와 규제개선 등을 패키지로 지원하겠다”며 “10월 APEC 정상회의 계기 방한 외국인 관광객이 다시 한국을 찾을 수 있도록 민·관 협력을 당부드린다”고 말했다.

회의 간사기관인 한국경제인협회(한경협)는 관광산업 육성을 위한 구체적 제안도 내놨다.

류진 한경협 회장은 축사에서 “10년 전 우리와 비슷한 상황이었던 일본이 정부의 전폭적 정책지원과 지방 활성화 정책으로 세계 10위 관광대국에 올랐다”며 “한국도 정부를 구심점으로 혁신 대책을 마련해 ‘관광객 3000만 명 시대’를 열어가길 기대한다”고 말했다.

한경협은 특히 데일리케이션(Dailycation) 확산을 지역관광 활성화 및 재방문율 제고의 중요한 계기로 꼽았다. 이를 위해 ▷관광산업 범위 확대 ▷지역 관광지 2차 교통망 확충 ▷글로벌 OTT 협력 강화 ▷공유숙박 규제 합리화 등 4대 분야 33건의 정책과제를 정부에 제안했다.

현행 관광진흥법상 관광산업은 여행업·숙박업 등 7개 업종만 해당돼 국제 기준과 괴리가 있다는 지적도 나왔다. 한경협은 “체험·문화·레저 등 신흥 관광 수요를 반영하지 못하는 현행 체계로는 한계가 있다”며, K-Food·전통문화 등 지역 특화 체험을 제도권에 포함할 수 있도록 ‘관광체험업(가칭)’을 신설해야 한다고 제안했다.