부총리 주재 장관급 협의체로 격상…서비스산업 질적 성장

관광·보건의료·ICT 등 업종별 맞춤 과제 발굴

한경협, 공유숙박 규제 합리화 등 33개 과제 건의

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 10월 2일 서울 영등포구 FKI 컨피던스센터에서 열린 서비스산업 경쟁력강화 TF 1차회의를 주재, 모두발언을 하고 있다. [기획재정부 제공]
[헤럴드경제=김용훈·서경원 기자] 정부가 서비스산업을 신성장동력으로 육성하기 위해 부총리 주재의 장관급 협의체를 출범시키고, 관광·보건의료·ICT 등 업종별 맞춤형 대책 마련에 본격 착수했다. 서비스산업의 낮은 생산성과 국제경쟁력 한계를 극복하고, 수출 확대와 신서비스 창출을 위한 범정부 지원 체계 구축이 목표다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 한국경제인협회에서 열린 ‘서비스산업 경쟁력 강화 TF’ 첫 회의에서 “관계부처와 경제단체가 함께 참여하는 TF를 통해 합리적인 해결방안을 모색하겠다”고 밝혔다.

이번 TF는 부총리를 위원장으로, 관계부처 장관과 대한상의·경총·무역협회·중견련 등 경제단체, 민간 전문가들이 함께 참여하는 민관 합동 협의체다. 그간 차관급 중심으로 운영돼 온 기존 TF를 격상해, 서비스산업 현안 해결의 컨트롤타워 성격을 강화했다.

구 부총리는 “서비스산업은 우리 경제 부가가치의 60%, 고용의 70%를 담당하지만 생산성은 선진국의 절반 수준에 불과하다”며 “질적 성장을 통해 내수와 수출을 동시에 활성화하는 것이 시급하다”고 강조했다.

[기획재정부 제공]
국내 서비스산업은 국내 경제 비중이 제조업보다 크지만, 생산성과 국제경쟁력에서는 격차가 뚜렷하다. 지난해 기준 서비스업의 부가가치 비중은 전체의 61.9%, 고용 비중은 71.6%에 달한다.

이에 정부는 서비스산업발전기본법 제정을 추진하는 동시에 법 제정 전까지 TF를 통해 각종 정책을 조율하고 업종별 과제를 발굴할 계획이다.

TF는 반기에 한 번 정례회의를 열고, 분야별·업종별 작업반을 통해 현장 목소리를 정책에 반영한다. 콘텐츠·관광·보건의료·교통물류·ICT·신서비스 등 전 분야가 논의 대상이다. 작업반에는 관계부처와 연구기관이 수시 참여해 지원방안을 마련하고, 이후 경제관계장관회의를 통해 정부 대책으로 확정·발표한다.

이날 첫 회의에선 K-컬처 열풍으로 새로운 전기를 맞은 국내 관광산업이 중점 의제로 다뤄졌다.

구 부총리는 “내·외국인 관광객의 입국부터 숙박·교통·결제·먹거리·볼거리 등 편의를 제고하고 지역 관광 콘텐츠도 확충해야 한다”며 공유숙박 제도화와 관광업종 체계 정비, K-팝 공연장 확대, 지역 교통망 연계 강화, 외국인 모바일 인증체계 개선 등을 과제로 제시했다.

이어 “연내 지역관광 선도 프로젝트 추진계획을 마련해 내년에 두 곳 정도의 권역을 선정, 재정투자와 규제개선 등을 패키지로 지원하겠다”며 “10월 APEC 정상회의 계기 방한 외국인 관광객이 다시 한국을 찾을 수 있도록 민·관 협력을 당부드린다”고 말했다.

회의 간사기관인 한국경제인협회(한경협)는 관광산업 육성을 위한 구체적 제안도 내놨다.

류진 한경협 회장은 축사에서 “10년 전 우리와 비슷한 상황이었던 일본이 정부의 전폭적 정책지원과 지방 활성화 정책으로 세계 10위 관광대국에 올랐다”며 “한국도 정부를 구심점으로 혁신 대책을 마련해 ‘관광객 3000만 명 시대’를 열어가길 기대한다”고 말했다.

한경협은 특히 데일리케이션(Dailycation) 확산을 지역관광 활성화 및 재방문율 제고의 중요한 계기로 꼽았다. 이를 위해 ▷관광산업 범위 확대 ▷지역 관광지 2차 교통망 확충 ▷글로벌 OTT 협력 강화 ▷공유숙박 규제 합리화 등 4대 분야 33건의 정책과제를 정부에 제안했다.

현행 관광진흥법상 관광산업은 여행업·숙박업 등 7개 업종만 해당돼 국제 기준과 괴리가 있다는 지적도 나왔다. 한경협은 “체험·문화·레저 등 신흥 관광 수요를 반영하지 못하는 현행 체계로는 한계가 있다”며, K-Food·전통문화 등 지역 특화 체험을 제도권에 포함할 수 있도록 ‘관광체험업(가칭)’을 신설해야 한다고 제안했다.


