[헤럴드경제=박세정 기자] 과학기술정보통신부는 국가 인공지능(AI) 대전환과 AI 생태계 발전 지원을 위해 오픈AI와 양해각서를 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 MOU를 통해 ▷한국 AI 생태계의 지역 균형 발전을 위한 협력 ▷공공부문의 AI 전환 활성화 지원 ▷AI 인재 양성을 위한 공동 프로젝트 지원 ▷국내 스타트업 생태계 지원 ▷스타게이트 프로젝트 등을 추진한다. 오픈AI 글로벌 AI 데이터센터 구축 및 AI 확산 시 한국 기업의 참여 지원 등을 위해 상호 협력하는 것을 골자로 한다.

과기정통부와 오픈AI는 이번 MOU를 계기로 우리나라 공공 AX(AI전환) 촉진, AI인재·스타트업 육성에 협력한다. 또 오픈AI의 글로벌 스타게이트 프로젝트 등에 우리나라 기업 참여를 촉진해 우리나라가 AI 3대 강국이자 아시아·태평양의 AI 허브 국가로 도약하기 위해 협력을 지속해 나가기로 했다.

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “이번 MOU를 통해 글로벌 AI 선도기업과 협력해 국가 AI 대전환을 가속화하고 국내 AI 생태계의 경쟁력을 강화할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.