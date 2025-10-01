자동차 및 자동차용품 55.1% 증가

[헤럴드경제=양영경 기자] 온라인쇼핑 거래액이 테슬라 판매 효과에 힘입어 8월 기준 역대 최대치를 기록했다.

1일 국가데이터처가 발표한 ‘8월 온라인 쇼핑동향’에 따르면 8월 온라인(PC+모바일) 구매 총액은 1년 전보다 6.6% 증가한 22조4802억원으로 집계됐다. 지난 2017년 통계 작성을 시작한 이후 같은 달 기준 가장 많은 수치다.

품목별로는 자동차 및 자동차용품(55.1%)의 증가세가 두드러졌다. 테슬라가 온라인 주문 시스템으로 신형 모델을 판매하고 있는 점이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 테슬라는 지난달 총 7974대를 판매해 두 달 연속 수입차 판매 1위를 기록했다.

배달 플랫폼 경쟁 심화와 온라인 장보기 확산의 영향으로 음식서비스(9.0%), 음·식료품(5.8%) 등도 거래액 증가세를 보였다. 특히 공공배달앱 성장세가 돋보였다. 국가데이터처 관계자는 “규모는 아직 크지 않다”면서도 “민생회복 소비쿠폰이 지역화폐와 연계되며 공공배달앱에서 사용할 수 있는 점이 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.

지난해 7월 티몬·위메프 미정산 사태 이후 감소세를 이어오던 e쿠폰 서비스는 기저효과가 해소되면서 8.6% 증가해 14개월 만에 반등세를 보였다. 반면 가방(-7.0%) 등은 관련 쇼핑몰 행사 축소, 일부 중고 명품 플랫폼의 회생 신청 영향으로 감소를 나타냈다.

쇼핑 거래액 구성비를 보면 음식 서비스(16.6%), 음·식료품(14.3%), 여행 및 교통서비스(13.1%) 순으로 높았다.

온라인 쇼핑액 중 모바일 쇼핑액은 17조8489억원으로 1년 전보다 8.9%(1조4617억원) 증가, 같은 달 기준 역대 최고치를 기록했다. 온라인 쇼핑액 중 모바일 거래액 비중은 작년 같은 달보다 1.7%포인트 증가한 79.4%를 나타냈다.