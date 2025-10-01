윤석열 정부와 달리 행사 최소화…대규모 열병식 없어 한국형 3축체계 현무-Ⅲ·Ⅳ·Ⅴ, AI 첨단무기 최초 전시

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부가 1일 건군 77주년을 맞아 충남 계룡대 대연병장에서 ‘국민과 함께하는 선진 강군’을 주제로 한 국군의 날 기념행사를 개최했다.

윤석열 정부 시절인 2023년과 2024년 국군의 날 행사에서는 기념식 이후 병력과 장비를 동원한 시가행진을 포함한 대규모 열병식이 진행됐지만, 올해는 시가행진 없이 기념식 중심으로 간소화됐다.

이에 따라 국군의 날 행사에 쓰이는 예산도 지난해보다 크게 줄어들었다.

시가행진이 이뤄졌던 재작년과 지난해 각각 100억원과 80억원 수준의 예산이 투입됐지만 이번 행사는 시가행진이 없는 평년 수준 예산(20여억원)만 쓰이는 것으로 알려졌다.

이날 기념행사에는 정부와 국회 주요인사, 군 주요직위자, 장병 등 2150여명이 참석했으며 일반국민도 2200여명이 참관했다.

이날 국군의 날 열병식에서는 국군의 보유한 고위력 미사일과 유·무인 복합체계 신무기가 대거 선보였다.

특히 한국형 3축 체계의 핵심인 현무-Ⅲ·Ⅳ·Ⅴ 등 고위력 미사일과 미래 전장을 주도할 인공지능(AI) 관련 첨단 무기가 최초로 전시돼 눈길을 끌었다.

지난해 국군의 날 처음 공개된 ‘한국형 3축 체계’의 핵심 무기 중 하나인 현무-Ⅴ는 올해도 전시됐다.

현무-Ⅴ는 단거리 탄도미사일이지만 탄두 중량을 줄이면 중거리 탄도미사일(IRBM·사거리 3000∼5500㎞)급 이상 성능을 발휘하는 것으로 추정된다.

한국형 3축 체계는 미사일 발사 징후를 사전에 포착해 발사 전에 제거하는 킬체인에 한국형미사일방어(KAMD), 대량응징보복을 더한 개념이다.

이재명 정부는 고위력미사일 현무 계열의 탄두 중량과 수량을 계속 증대해 나갈 방침이다.

특히 폭발물 탐지·제거 로봇, 다중로봇 협동자율 시스템, 중소형 자폭무인기, 저피탐 무인편대기, 다목적스텔스무인기 등 AI 기술이 적용된 신형 무인 전투체계들이 대중에게 처음으로 공개됐다.

폭발물 탐지·제거 로봇은 급조폭발물 탐지·제거뿐만 아니라 지뢰 탐지까지 가능한 세계 최초의 통합형 소형 로봇이다.

로봇은 뛰어난 기동성과 임무에 따라 탈부착이 가능한 모듈형 장비를 갖추고 있다.

폭발물 탐지·제거뿐만 아니라 위험지역 정찰, 비무장지대(DMZ) 통로 개척, 지하 시설물 탐색 등 다양한 임무를 수행할 수 있다.

탐지 기능 역시 대폭 강화돼 금속 뿐만 아니라 비금속 지뢰도 탐지할 수 있다.

다중로봇 협동자율 시스템은 다중 무인 지상 차량(UGV)·드론의 협업을 기반으로 자율주행과 임무실행이 가능하다.

전투원의 생존성을 보장하며 안전하고 신속한 작전이 가능하다.

저피탐 무인편대기는 스텔스 능력을 통해 레이더 탐지 가능성을 최소화 할 수 있다. 유인기와 함께 감시·정찰, 공격, 전자전 임무를 수행하는 전천후 전략자산이다.

저피탐 무인 편대기는 여러 대의 무인기가 편대로 움직이며 적을 교란하고 정찰·감시 임무를 수행하는 무기체계다.

저피탐 무인 편대기는 국내 유·무인 복합 항공 체계 첫 실증 사례로 상징적 의미를 갖고 있다.

향후 체계개발 단계를 거쳐 저피탐 무인 편대기는 유인 전투기와 복합 편대를 구성해 미래 항공 작전 분야에서 혁신적 변화를 가져올 것으로 기대된다.

중·소형자폭무인기는 전장에서 선두에 제일 먼저 투입돼 적 위협을 식별하고 적 위협을 선제적으로 타격할 수 있는 무기체계다.

다목적스텔스 무인기는 AI 자율임무 수행능력을 바탕으로 은밀하게 적지에 침투해 정찰부터 정밀타격까지 수행하는 미래형 무인전력이다.

국방부는 첨단 과학기술·장비 활용과 복무여건 개선으로 군의 역량을 키우고, 예비전력 정예화와 민·군 협력을 확대해 흔들림 없는 대비태세를 유지하겠다는 구상이다.

정부는 내년도 국방예산을 전년대비 대폭 늘어난(8.2%) 약 66조3000원을 편성해 첨단 무기체계 도입과 게임체인저가 될 AI, 드론, 로봇 등 첨단기술에 집중 투자할 방침이다.