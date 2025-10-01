주거용 위반건축물 한시적 양성화 국토부 특별법 추진

[헤럴드경제=홍승희 기자] 정부가 위반건축물 매수 이후 이전 건축주 등 위반행위를 한 자에게 구상권을 청구할 수 있는 법적 근거를 마련한다. 불법 여부를 인지하지 못한 채 건축물을 매입한 선의의 피해자를 구제하기 위한 조치다. 이외에도 18만4000동에 이르는 위반건축물 중 일부를 2014년 이후 약 10년만에 양성화하기로 했다.

위반건축물 한시적 양성화 ‘특별법’ 추진

1일 국토교통부는 이같은 내용이 담긴 ‘위반건축물 합리적 관리방안’을 발표했다. 이는 새 정부의 국정과제 중 하나로, 국민 안전을 윟벼하는 위반건축물을 전면적으로 정비하기 위해 마련됐다.

국토부에 따르면 지난해 말 기준 전국의 위반건축물은 약 14만8000동 수준이다. 2015년 8만9000동에서 매년 5000~6000동씩 지속 증가했다.

특히 주거용 위반건축물(8만3000동) 중 소규모 단독·다가구·다세대주택이 과반을 넘는 만큼(4만6000동·54.7%), 비아파트에 거주하는 서민 등의 주거환경을 심각하게 악화시키는 문제로도 지적되고 있다.

이에 정부는 소규모 주거용 위반건축물에 대한 일시적 양성화를 추진한다. 임대인·매도인 등의 불법행위가 임차인·매수인 피해로 이어지는 문제를 고려해 정부가 국회 논의 중인 ‘특정건축물 정리에 관한 특별조치법’(이하 특정건축물법) 시행을 적극 협조해 안전확보 등을 조건으로 기존 소규모 주거용 위반건축물의 양성화를 유도한다.

이번 양성화를 통해 약 3만~4만동의 불법건축물이 양성화될 전망이다. 다만 양성화 대상범위나 심의기준 등 세부적인 입법사항은 2014년 추진사례를 바탕으로 국회 논의를 통해 최종 확정될 예정이다.

매수 이후 위반행위자에 ‘손해배상 책임’ 명시…부동산감독기구와 감독 협력

아울러 정부는 일시적 양성화 사례가 더 이상 반복되지 않도록, 건축규제와 관련 제도를 전면적으로 개선한다.

먼저 위반건축물을 발생시키는 원인인 주요 건축규제를 완화한다. 국민 생활방식 등을 고려해 전용·일반주거지역의 일조기준을 조정하고 노후주택의 외부계단 및 옥상 등에 설치되는 비가림시설과 다가구·다세대주택의 보일러실에 대해 층수 또는 면적 산정을 제외한다.

또 불법행위를 근원적으로 차단할 수 있도록 제도적 기반을 구축한다. 준공 이후 발생하는 불법행위를 억제하기 위해 건축물 사후점검제도를 도입하고, 건축 관련 전문가가 건축물의 불법 여부를 수시로 진단하는 건축물 성능확인제도를 신설한다.

건축물 매매·임대차시장의 투명성을 위해 계약 시 건축물대장상 위반사항 확인을 강화하고, 매수 이후에도 이전 건축주 등 위반행위를 한 자에게 구상권 등 손해배상 책임을 명시하는 법적 근거도 마련한다. 계약체결일 이전에 발생한 위반사항이 추후 발견될 경우 매도인에게 원상복구의 책임을 부여하는 계약서 특약사항을 권고하는 한편 일반 국민도 쉽게 건축물 위반정보를 확인할 수 있도록 별도의 위반건축물 정보제공 사이트도 운영할 계획이다.

또한 정부는 건축설계·시공 과정에서 위반 의심행위를 사전에 방지할 수 있도록 설계·감리 점검 가이드라인을 마련하고 위반행위를 동조한 미등록 시공업자도 벌칙대상에 포함하는 한편, 건축주 및 건축사 등에게 불법행위와 그로 인한 처벌규정 등을 지속적으로 교육·안내할 예정이다.

위반건축물 시정을 위한 상시 관리·감독체계도 구축한다. 전국 건축물의 외부 위반행위를 즉각적으로 확인할 수 있도록 항공사진 변화 인공지능(AI) 분석시스템을 개발하고, 이를 지자체 실태조사에 활용토록 한다. 체계적인 위반건축물 관리를 위해 지자체 조사권한 및 역할을 강화하고 신설 추진 중인 부동산 감독기구와도 협력하는 방안도 검토한다. 또한 업무처리를 위한 예산활용, 업무시스템 개발 등도 지원한다.

위반건축물의 신속한 원상복구를 유도하기 위해 이행강제금 부과체계도 개선한다. 모든 지자체에서 시정이 완료될 때까지 이행강제금을 반복적으로 부과하고, 미시정 시 매년 그 금액을 가중하도록 한다. 또한 임대 등 영리목적으로 위반하는 경우는 금액 가중비율과 대상을 확대한다.

정부는 이번 대책에 포함된 제도강화 방안이 국회에서 특정건축물법과 함께 논의될 수 있도록 신속하게 발의하겠다는 방침이다. 특정건축물법 통과 시 즉각 하위법령과 지자체 업무 가이드라인을 마련하고 그 외 건축법 시행령 등 개정사항이나 행정적 개선방안은 관련 지자체와 충분히 논의하여 추진할 계획이다.

김윤덕 국토교통부 장관은 “이번 대책은 새 정부의 신속추진과제로서, 위반건축물로 인해 고통받는 국민의 어려움을 조속히 해소하기 위해 마련됐다”며 “이번 기회가 위반건축물 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 적기인 만큼, 본 대책이 차질 없이 이행될 수 있도록 국회 및 지자체 등과 긴밀히 협력해나가겠다”고 밝혔다.