금리 연 1.5%, 최대 4년 상환 조건으로 자금난 해소 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 중소기업과 소상공인의 경영 안정을 위해 총 13억 원 규모의 중소기업 육성기금 융자를 집행한다.

지원 대상은 은평구에 사업장을 둔 중소기업과 소상공인으로, 사업자등록일로부터 6개월 이상인 기업에 한 해 신청할 수 있다.

신청 접수는 10월 13일부터 24일까지 2주간 진행된다.

지원 한도는 ▲중소기업 최대 2억 원 ▲소상공인 최대 7000만 원 ▲음식점업 최대 5000만 원이며, 대출 금리는 연 1.5%다.

상환 조건은 2년 거치 2년 균등분할상환 또는 1년 거치 3년 균등분할상환 중 선택할 수 있다.

신청을 희망하는 기업은 먼저 서울신용보증재단 은평종합지원센터 또는 신한은행 은평구청지점에서 보증서 발급 및 담보 상담을 받아야 하며, 이후 은평구청 일자리경제과를 방문해 신청서를 제출하면 된다.

제출 서류 등 자세한 사항은 은평구청 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.

김미경 은평구청장은 “이번 지원이 지역 중소기업과 소상공인의 경영 안정에 실질적인 도움이 되고, 지역 경제 활성화를 촉진하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 정책을 통해 지역 경제 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.