서울대 2028학년도 입학전형 발표 수시 학종 고교별 추천 2→3명 확대 과학고·영재고·자사고 등 지원 불가

[헤럴드경제=안효정 기자] 서울대가 지역인재 선발을 늘리기 위해 입시에서 정시모집 수능위주전형을 없애고 수시모집 학생부종합전형의 선발 인원을 확대한다.

서울대는 2028학년도 대학 입시부터 정시모집 지역균형 전형을 폐지한다고 29일 밝혔다.

서울대는 이러한 결정의 배경을 “공공성과 다양성 실현, 학교 교육을 성실하게 이수한 우수 인재를 선발한다는 전형의 취지를 충실히 구현하기 위해서”라고 설명했다. 정시모집 지역균형 전형은 그동안 대학수학능력시험(수능) 성적을 고려하는 전형의 특성상 ‘수도권 쏠림’ 현상이 나타날 수밖에 없다는 지적을 받아왔다.

대신 서울대는 수능 최저학력기준을 적용하지 않는 수시모집 지역균형 전형의 선발 인원을 확대한다. 고교별 추천 인원은 2명에서 3명으로 늘어나고 자율형사립고·외국어고·국제고·과학고·영재학교 학생은 지원할 수 없다.

정시모집 일반전형에서는 교과역량 평가가 강화된다. 교과성적을 중심으로 이뤄지던 기존 방식에 출결 상태와 공동체 역량 등에 대한 평가를 반영한다.

또 수시모집 일반전형에서는 제시문 면접 문항이 개방형 면접 문항으로 바뀐다.

서울대 2028학년도 정시모집과 수시모집 선발 인원은 내년 4월 입학전형 시행계획을 통해 공개될 예정이다.