송병구 새 이사장 취임식 10월 13일 예고

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전남 여수시도시관리공단 김유화 이사장이 내년 6월에 치러지는 시장 출마를 준비 중인 가운데 송병구 신임 이사장이 취임을 앞두고 현장 점검에 나섰다.

29일 공단에 따르면 신임 송병구 이사장은 취임 이후 도시환경을 책임지는 환경미화원 보금자리인 환경사원복지관을 방문해 안전관리 실태와 대시민 서비스 현황을 점검하고 직원들의 애로사항을 청취했다.

또한, 공단의 과반수 노동조합인 여수시도시관리공단 노동조합(위원장 정한샘) 사무실을 직접 찾아 위원장과 첫 인사를 나누며 상생과 협력에 기반한 건전한 노사관계 구축 의지를 표명했다.

송 이사장은 추석 연휴를 앞두고 시민과 관광객의 안전과 편의가 무엇보다 중요하다는 점을 강조하며 현장 안전관리 강화와 안정적인 대시민 서비스 제공에 만전을 기해줄 것을 직원들에게 당부하고 있다.

시청 고위 공무원 출신인 송 이사장의 공식 취임식 일정은 오는 10월 13일 개최될 예정이다.