“전시작전권 전환, 北위협 군사대비태세 등 긍정” “평양 무인기작전, 기무사 계엄문건 불분명 답변”

[헤럴드경제=전현건 기자] 국회는 29일 진영승 합동참모의장 후보자의 인사청문경과보고서를 여야 합의로 채택했다.

국회 국방위원회는 이날 국회에서 전체회의를 열고 진 후보자의 청문경과보고서 채택 안건을 의결했다.

국방위는 지난 24일 진 후보자에 대한 인사청문회를 열고 후보자의 안보관, ‘12·3 비상계엄 사태’, 이재명 대통령의 한반도 평화 구상에 대한 견해 등을 확인했다.

국방위는 인사청문 종합의견에서 “후보자의 한반도 안보 상황에 대한 인식, 전시작전권 전환에 대한 준비, 북한의 위협에 대한 군사대비태세 완비, 국민과 국가로부터의 신뢰와 군의 자긍심 회복 의지를 긍정적으로 평가한다”고 밝혔다.

다만 “평양 무인기 작전과 기무사 계엄문건 관련 질문에 불분명한 답변을 해 후보자의 인식과 검토가 부족하다는 지적이 있었고, 북한의 ‘적대적 두 국가’ 천명에 대한 대비 필요성 등 다양한 의견 제시와 촉구가 있었다”며 “청문회를 통해 제기된 사항을 유념해 합참의장으로서 직무를 수행할 필요가 있다”고 지적했다.

공군사관학교 39기인 진 후보자는 전략사령관과 합참 전략기획본부장 등 군내 요직을 역임한 합동작전과 전력 분야 전문가다.

이재명 정부 첫 대장급 인사에서 합참의장 후보자로 지명됐다.