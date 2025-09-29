[헤럴드경제=함영훈 기자] 중국 단체 관광객 무비자 입국 첫날인 29일, 인천항에 첫 기항한 7만7000톤급 대형 크루즈 중국 선사 톈진동방국제크루즈의 ‘드림호’ 승선객들은 서울로 이동한뒤 신라면세점 서울점을 찾았다.

신라면세점은 단체 관광객을 환영하는 의미에서 꽃다발을 증정하는 환영행사를 진행했다.

또한 사은품과 함께 중국인에게 인기 있는 화장품 브랜드를 최대 60% 할인하는 등 프로모션을 진행하고 멤버십 골드 등급의 혜택을 누릴 수 있는 골드 패스를 제공했다.

신라면세점은 중국 현지 사무소 및 여행사들과의 협업을 통해 중국 단체 관광객 유치를 활성화하고 있으며, K-팝 팬미팅 등 대형 단체고객 유치를 위해 적극적인 마케팅 활동을 계획하고 있다.

이처럼 중국 단체관광객 무비자 방한이 시행되면서 한국관광공사와 여행·쇼핑·식음·뷰티 등 관련업계가 분주하게 유커맞이에 나섰다.

때마침 내달초 국경절과 중추절 연휴가 있어 여행·유통업계 등은 중국인 단체관광객 특수를 기대하고 있는 상황이다.

중국 관영 중국중앙TV는 국경절 연휴 중국 전체 인구 유동량은 23억 6000만명에 달할 것으로 예측했다. 중국 교통운수부는 이 기간 한국·일본·동남아·러시아로 향하는 중국인들이 늘어날 것이라고 전망했다.

한국관광공사는 케데헌 열풍 등을 감안해, K드라마와 K팝 등 한류 체험, 의료를 포함한 웰니스, K푸드 투어, 마이스(MICE·기업 회의·포상관광·컨벤션·전시) 등 고부가가치 상품을 개발해 수요를 창출할 계획이다.

아울러 경력 5년 이상의 중국어 관광통역안내사를 대상으로 신규 관광지 ‘스터디 투어’를 진행해 고품격 상품 개발을 지원하고, 위챗페이·알리페이와의 공동 캠페인을 통해 방한 단체 관광객의 소비를 확대할 예정이다.

인천시는 지역 관광업계와 한국여행업협회 회원사 등 30여곳을 초청해 관광 활성화 방안을 논의했다.

신세계면세점은 유커 단체가 입장하면 단체 이름을 전광판에 롤링해 환영의 뜻을 전한뒤 ‘복’ 자가 새겨진 빨간색 가방에 전통 과자와 한국 양념장, 불닭볶음면 등을 넣은 ‘포춘백’을 나눠준다.

롯데 면세점도 중국 단체관광객 응대요령을 임직원들이 세세하게 공유하면서 환대를 위해 만전을 기하는 상황이다.

파라다이스 호텔은 중국과 중화권 고객 대상 음악 페스티벌 티켓, 씨메르·원더박스 이용권을 포함한 패키지 상품을 온라인 여행사를 통해 판매 중이다.

제주 드림타워 복합리조트도 글로벌 간편결제 서비스인 위챗페이 프로모션으로 식음업장, 스파에 할인 혜택을 준다.

K-뷰티 분야 아모레퍼시픽은 다음 달 초 인천국제공항 면세점에 ‘설화수 팝업스토어’ 두 곳을 연다. CJ올리브영도 전국 매장에 외국어 가능 직원을 확충했다.

한편 업계 전문가들은 이미 ‘케데헌’ 열풍 등으로 중국인의 방한이 상승세를 타고 있었기 때문에 이번에 단체관광객 무비자 효과는 최근 예상치보다 5~10% 가량 늘어나는 효과에 그칠 것으로 내다보고 있다.

작년보다 15~18% 늘어나는 것은 무비자 조치와는 무관한, 추세적인 것이고, 무비자는 약간의 탄력을 더 주는 수준이라는 분석이다.

무비자 조치 없이도 중국인 관광객수가 올 한해 620만명으로 예측되었기 때문에 올해 유커들이 650만명 이상 온다면 그럭저럭 무비자효과가 있었다고 평가할만 하다. 아울러 개인여행으로 한국 오려다가 무비자조치때문에 단체로 옮기는 사람도 있기 때문에, 9.29 이후 무비자 효과를 결코 확대해석할 필요는 없다.

유커의존도가 과거에 비해 크게 낮아졌음에도 방한객수 1위 국가라는 이유로 더 큰 호헤를 주는 것은 장기적으로는 좋지 않다는 지적도 나오는 상황이다.