백악관, 셧다운 대비 각 부처에 대규모 해고 계획 지시 “최소 인원만 유지”…임금중단·추가해고 공포 확산 전문가 “이번 셧다운, 단순 기우 아닌 실제 위기 가능성” 연방 공무원 불안 확산…군인도 무급 근무 전망

[헤럴드경제=정목희 기자] 올해 대규모 인력 감축을 겪은 미국 연방 공무원들이 이번 주 연방정부 셧다운(일시 업무 정지) 가능성에 직면하며 임금 중단과 추가 해고 공포에 떨고 있다. 현재까지 약 30만 명의 직원이 연말까지 급여 대상에서 제외될 예정이며, 남은 인력도 언제까지 무급 상태로 버텨야 할지, 혹은 직장을 잃게 될지 불투명한 상황이다.

백악관 예산관리국(OMB)은 셧다운 사태에 대비해 각 기관에 대규모 해고 계획을 준비하도록 지시한 것으로 알려졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 28일(현지시간) “OMB가 10월 1일부터 재량 예산이 소진되고 대체 재원도 없는 사업·프로그램·활동을 식별하고, 단순 무급휴직을 넘어선 정원 감축 계획 초안을 마련하도록 지시했다”고 보도했다.

이번 셧다운 계획은 러셀 보우트 백악관 예산관리국장이 설계했다. 그는 트럼프의 2기 집권 청사진인 ‘프로젝트 2025’의 핵심 설계자로 꼽힌다. 보우트는 7월 의회를 통과한 4조1000억달러 규모의 법안으로 자금을 확보한 국방부와 국토안보부를 제외한 대부분 기관을 사실상 마비시킬 방침이다. 이에 따라 정부는 국방·이민·치안 중심으로 재편되고, 다른 기능은 축소될 것으로 전망된다.

통상 셧다운에서는 ‘필수 인력’이 무급으로 근무하고, 비필수 인력은 강제 휴직에 들어간다. 그러나 보우트는 이번에는 “최소 인원만 유지하라”며 대량 해고를 준비하라고 지시했다. 백악관은 노동부 대부분의 활동을 중단하고 수천 명의 직원을 해고하며, 국립공원도 폐쇄할 계획이다. 국세청 상담 전화는 무기한 중단될 수 있다. 반면 워싱턴DC, 멤피스, 포틀랜드 등 주요 도시에 배치된 주 방위군은 그대로 유지되고, 이민 단속과 추방 활동도 무급으로 이어진다.

정치권 협상은 교착 상태다. 공화당과 민주당은 셧다운을 피하기 위한 단기 지출 법안을 두고 극한 대치를 이어가고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 여당 지도부를 직접 소집해 중재에 나서기로 했으며, 공화당의 존 튠 상원 원내대표는 “민주당이 좌파 의제를 관철하기 위해 임시 예산안 처리를 거부하고 있다”며 협상 결렬 책임을 민주당에 돌렸다.

전문가들은 이번 사태가 과거와는 성격이 다르다고 지적한다. 마이클 린든 워싱턴센터 수석연구원은 “셧다운은 항상 정부 기능 중단과 경제 불안정을 초래하지만, 이번에는 트럼프 행정부의 추가 압박으로 훨씬 심각해질 수 있다”고 경고했다. 그는 바이든 행정부 시절 예산관리국에서 근무한 경험을 언급하며 “이번 행정부는 불확실성과 고통을 고의적으로 부각하는 점에서 전례가 드물다”고 비판했다.

노동전문 변호사 케빈 오언 역시 “이미 구조조정을 겪은 직원들이 다시 한 번 트라우마를 겪고 있다”며 “현 행정부는 연방 공무원의 가치를 인정하지 않는다”고 지적했다.

셧다운은 과거에도 반복됐지만, 막판 합의로 위기를 넘기는 경우가 많았다. 그러나 이번에는 상황이 다르다. 트럼프 대통령이 셧다운을 계기로 연방 공무원의 대규모 해고를 단행할 가능성이 있기 때문이다. 지난 2018년 12월 시작돼 35일간 이어진 사상 최장 셧다운 당시에도 일부 기관은 영향을 받지 않았지만, 올해는 12개 세출 법안 중 어느 것도 통과되지 않아 군인들마저 무급 근무에 나설 전망이다.

셧다운이 현실화되면 생명·재산 보호를 담당하는 필수 인력은 무급으로 근무를 이어가야 하고, 나머지 인력은 강제 휴직에 들어간다. 법적으로 정부 재개 시 연방 직원들은 체불임금을 보전받을 권리가 있지만, 지급은 지연될 수 있다. 실제로 지난 셧다운 때 다수의 공무원이 생활고로 급전 대출을 받았다.

국세청 노동조합 도린 그린월드 위원장은 “셧다운은 연방 직원뿐 아니라 국민 전체를 위한 서비스까지 멈추게 한다”며 “아무도 이익을 얻지 못한다”고 강조했다.