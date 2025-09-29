삼성물산 ‘넥스트홈’ 시험공간 공개 신개념 라멘구조 적용, 공간 유연성↑ 내년 방화6 첫도입, 한남·과천 확대

삼성물산 건설부문이 미래 주거의 청사진을 현실로 구현한 주거 혁신 시연 공간을 공개했다.

삼성물산은 29일 경기도 용인시 기흥구 동백지구에 미래 주거 모델 ‘넥스트 홈(Next Home)’의 핵심 기술을 실제 주거 공간에 적용한 테스트 베드를 완공했다고 전했다. 넥스트 홈은 입주민의 라이프스타일 변화에 따라 자유롭게 구조를 변경할 수 있는 삼성물산의 맞춤형 미래주거 모델이다. 테스트 베드는 이를 실증하기 위해 마련된 공간이다.

테스트 베드는 연면적 554㎡, 지상 3층 규모로, 1~2인 가구용 스튜디오형과 3~4인 가구용 패밀리형 등 전용 84㎡ 두 개 세대로 구성됐다. 내부에 기둥이 없는 개방형 구조 ‘넥스트 라멘’과 조립식 모듈 자재를 활용한 ‘넥스트 인필’ 시스템 등 차세대 기술이 집약됐다. 넥스트 라멘 구조는 수직 기둥과 수평 보만으로 공간을 지탱하는 방식으로, 실내 벽체 없이 다양한 공간 구성이 가능하다. 기존 벽식 구조의 제약을 없애 입주자의 삶에 따라 평면을 유연하게 조정할 수 있다. 삼성물산 관계자는 “우리가 살고 있는 공간에 기둥이 없는 ‘무지주’ 공간을 구현하는 기술”이라고 설명했다.

넥스트 라멘 구조로 구성된 내부 공간 안에는 ▷넥스트 플로어 ▷넥스트 배스 ▷넥스트 월 ▷넥스트 퍼니처 등 네 가지 기술로 구성된 넥스트 인필 시스템이 적용돼 건식 모듈로 제작된 욕실, 벽체, 바닥 등으로 완전한 공간 재구성이 가능해진다.

넥스트 플로어는 오피스 건물의 이중 바닥과 일본 주택의 건식 바닥 장점을 결합한 기술이다. 기둥을 외부로 배치하고, 배관을 위한 통합 공간을 평면 좌우로 몰아 넣을수 있도록 설계해 물 사용 공간의 위치를 자유롭게 조정할 수 있도록 했다. 배관이 필요 없는 하부 공간은 바닥 높이를 낮춰 천장고를 최대 30cm까지 확보했으며, 온도 상승이 빠른 건식 구조로 난방 에너지 효율도 개선했다.

층간소음저감 기술도 눈에 띈다. 2022년 국내 최초로 1등급 성능 인증을 받은 건식 바닥 충격음 차단 기술을 적용해 ‘층간소음 제로’에 근접한 성능을 구현했다. 삼성물산 관계자는 “보행감과 층간소음차단 효능을 둘 다 잡는 4세대 이중 스프링 구조를 주거성능연구소에서 테스트 중”이라고 말했다. 넥스트 배스는 조립형 시스템과 공장 제작형 POD(완제품) 방식으로 구성된 욕실이다. OSC(Off-Site Construction) 방식으로 품질 편차를 줄이고 고급 마감재도 쉽게 적용할 수 있다. 삼성물산은 지난해 반포 ‘래미안 원펜타스’와 부산 ‘래미안 포레스티지’ 공용 공간에 넥스트 플로워와 넥스트 배스 기술을 시범 적용한 바 있다. 넥스트 월은 모듈형 조립식 건식 벽체 구조로, 바닥과 천장에 고정되는 기존 벽체와 달리 자유롭게 이동하거나 재배치할 수 있어 공간을 분리하거나 넓히는 활용이 가능하다.

윤성현·박로명 기자