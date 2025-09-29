한국거래소 제2회 한국 자본시장 콘퍼런스 개최 투자업계 관계자 1000여명 참석

[헤럴드경제=신주희·문이림 기자] 정은보 한국거래소 이사장이 코스피 최고치 경신을 축하하며 ‘코리아 프리미엄’을 이어나갈 수 있도록 시장 환경 조성에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

29일 오전 정 이사장은 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제2회 한국 자본시장 콘퍼런스(Korea Capital Market Conference) 개회사에서 이같이 말했다.

정 이사장은 “지금 한국 자본시장은 선진시장으로 가는 중대한 기로에 서 있다”며 “코스피가 연일 사상 최고치를 경신하며 자본시장의 역사를 새로 쓰고 있고 밸류에이션이 꾸준히 개선되면서 고질적인 ‘코리아 디스카운트’에서 벗어나고 있다”고 강조했다.

정 이사장은 “올해 들어 주가 상승률이 41.12%로 G20 국가 중 압도적 1위를 기록 중”이라며 “외국인의 ‘바이 코리아’ 기조와 증시 대기자금 유입에 힘입어 수요 기반도 한층 탄탄해졌다”고 설명했다. 이어 “이 같은 흐름은 일시적·순환적 현상이 아니라 정부의 일관되고 강력한 자본시장 정책, 첨단·주력산업의 혁신과 대전환에 대한 기대가 반영된 결과”라며 “시장이 재평가되고 신뢰가 두터워지는 과정”이라고 평가했다.

그는 “한국거래소는 이러한 흐름이 ‘코리아 프리미엄’이라는 뉴노멀로 이어질 수 있도록 시장 환경 조성에 최선을 다하겠다”며 “무엇보다 기업가치 제고를 일관되게 추진하겠다”고 밝혔다. 정 이사장은 “밸류업 프로그램을 정교화해 기업의 성과와 장기 성장전략이 투명하고 체계적으로 적시에 공시되도록 지원하고, 주주환원 확대와 합리적 지배구조 확립을 통해 주주가치 경영이 정착되도록 하겠다”고 덧붙였다.

이어 “일반투자자가 안심하고 투자할 수 있도록 공정하고 투명한 시장을 만들겠다”며 “IPO시장의 건전성을 높이기 위해 기관투자자의 의무 보유 확약을 확대하고 주관사 역할을 강화하겠다”고 말했다.

그는 또 “부실·좀비기업이 시장을 교란하지 않도록 상장폐지 요건을 강화하고 절차를 효율화하는 등 진입·퇴출 체계를 합리화하겠다”며 “주가조작 근절 합동대응단의 초동 대응 역량을 강화하고, 생성형 AI 기반 감시시스템 도입 등 시장감시체계 고도화도 추진하겠다”고 설명했다.

정 이사장은 글로벌 경쟁 대응도 강조했다. 그는 “지금 글로벌 자본시장은 전례 없고 파괴적인 변화와 혁신의 무한경쟁이 진행 중”이라며 “특히 글로벌 거래소들이 24시간 거래 체계와 결제 주기 단축으로 투자자 유치에 사활을 걸고 있다”고 언급했다.

이어 “주식 거래시간 연장 논의도 글로벌 경쟁 관점에서 바라봐야 하며 이는 24시간 거래 체제로 가는 디딤돌이 될 것”이라고 말했다.

디지털자산에 따른 시장 변화도 주목해야한다고 언급했다. 그는 “블록체인과 스테이블코인의 확산이 자본시장에 큰 도전이 되고 있다”며 “전통자산 토큰화와 디지털자산 증권화 흐름에 대비해 STO, 가상자산 ETF 등 신상품을 준비하며 미래 금융 변화에 적극 대응하겠다”고 밝혔다.

이날 행사는 정 이사장의 개회 인사를 시작으로 이억원 금융위원장, 강준현·강민국 국회 정무위원회 양당 간사, 케빈 스니더 골드만삭스 경영위원회 위원, 장폴 서베 IOSCO 의장, 미쉘 해리스 뉴욕증권거래소 부회장의 축사가 이어졌다.

행사는 30일까지 양일간 개최되며 첫날 국내외 주요 기관투자자, 증권․운용 등 업계 관계자, 지수사, 일반투자자 등 약 1000여명이 참석했다.

이날은 코스피 최고치 경신을 기념한 특별 세션을 시작으로 ‘한국 자본시장의 새로운 미래’, ‘한국 ETP 시장의 성장과 새로운 도약’, ‘경계를 넘는 파생시장 혁신’, ‘인덱스와 데이터로 여는 미래’ 등 총 5개 세션이 진행됐다.