클라우드 이중화 시스템 제대로 구축 안 돼…‘반쪽짜리’ 재난관리 화재 위험성 큰 리튬 이온 배터리와 서버 간격 고작 60㎝ 기업 질책하던 정부, 정작 정부 시스템은 허술

[헤럴드경제=박세정 기자] 지난 26일 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개의 가동이 중단되는 초유의 사태가 발생했다. 순차 복구가 이뤄지고 있지만 각종 대국민 서비스가 ‘스톱’되는 국가 재난급 사태다.

정부의 허술한 데이터센터 관리가, 불똥 하나에 국가 전상망이 마비되는 대혼란을 일으켰다는 지적이다. 기업에는 까다로운 재난 관리 잣대를 들이댔던 정부가 정작 국정 자원을 통합 관리하는 데이터센터는 관리 체계를 제대로 갖추지 않아 화를 키웠다.

▶2년이나 미뤄진 클라우드 재난복구 시스템…‘반쪽짜리’ 이중화= 29일 ICT업계에 따르면, 이번 국정자원 전산실의 화재 사태를 계기로 정부의 허술한 데이테센터 관리 실태가 속속 드러나고 있다.

이번 화재는 ‘무정전·전원 장치’(UPS)용 리튬이온 배터리가 폭발하면서 발생한 것으로 추정된다.

당장, 정부는 데이터를 보관하는 클라우드 환경의 ‘이중화’ 조치를 제대로 구축하지 않은 것으로 나타났다. 3년 전 카카오 데이터센터 화재로 카카오톡이 먹통 됐을 당시, 운영 관리 도구가 이중화되지 않았던 문제가 정부 데이터센터에서도 그대로 재현된 셈이다.

이번에 문제가 된 대전 국정자원은 서버와 클라우드 모두 재난복구 시스템이 필요한 환경이다. 국정자원은 서버의 재난복구 환경은 갖췄지만, 클라우드 재난복구 환경은 구축이 완료되지 않은 상황으로 드러났다.

당초 대전 국정자원은 공주 백업센터에 클라우드 재난복구 시스템을 마련할 예정이었다. 2023년까지 개소할 예정이었지만 예산 문제로 올 하반기로 2년이나 개소가 미뤄졌다. 사실상 ‘반쪽짜리’ 재난 복구 시스템인 탓에 정부 시스템 가동 중단에도 속수무책이었다.

화재 위험성이 큰 리튬 이온 배터리의 보관 실태도 엉망으로 드러났다. 리튬이온 배터리와 서버가 같은 공간에 있었고 심지어 간격이 고작 60㎝에 불과했다. 리튬 이온 배터리의 특성상 불이 나면 끄기 어렵고 꺼진 것처럼 보여도 불씨가 다시 살아날 수 있다. 피해가 급속도로 확산한 데다 화재 진압에 어려움을 겪은 것도 이런 이유다.

이번 화재 역시 배터리와 서버를 분리하기 위해 배터리를 다른 층으로 옮기는 과정에서 발생했다. 이재용 국정자원 원장은 “서버와 전기 설비가 같은 층에 있어 4차례에 걸쳐 그 장비(UPS 배터리)를 지하로 이동 중이었다”며 “2번은 문제없이 끝났는데 사고가 났다”고 설명했다.

▶기업 질책했던 정부, 정작 국가 재난관리 시스템 민간보다 못해= 그동안 기업에 강도 높은 대비책을 요구했던 정부가 정작 국가 시스템에선 이를 제대로 실천하지 않아 일을 키웠다는 지적도 피할 수 없게 됐다.

3년 전 카카오 데이터센터 화재 당시, 정부는 방송통신발전기본법상 재난관리 의무 대상을 부가통신사업자 및 데이터센터 사업자까지 크게 확대했다. 카카오, 네이버 등의 플랫폼 서비스가 국민의 삶에 많은 영향을 미친다는 이유에서다. 이에 이동통신사 뿐만 아니라 카카오, 네이버, 삼성전자, 구글, 메타, 쿠팡, 넷플릭스 등이 재난관리 의무 대상이 됐다.

단순 개별 서비스가 아니라 국민 생활 전반에 영향을 미치는 행정 서비스를 관리하면서, 정부가 민간보다도 못한 후진적 대응 시스템을 가졌다는 지적도 커진다.

네이버, 카카오 등 국내 주요 클라우드 기업들은 이미 AI 기반 이상 탐지 시스템을 운영 중이다. 온도, 전력 데이터를 실시간으로 분석해 발열이나 전력 이상 신호를 조기에 감지하고 냉각 시스템 문제를 사전에 파악해 대응한다.

반면, 업계에선 정부의 전산 인프라는 여전히 서버와 스토리지를 중심으로 한 수동 관리 체계에 머물러 있는 것으로 보고 있다. 국가 핵심 인프라임에도 민간 기업보다 더 높은 수준의 안전 관리를 확보하지 못했다는 분석이다.

업계 관계자는 “기업은 호되게 질책했던 정부가 정작, 기업보다 대국민 영향이 훨씬 큰 시스템 관리를 이렇게까지 허술하게 했다는 것은 심각한 문제”라며 “기업들도 큰 부담을 감수하고 시스템을 구축하는 것인데, 정부가 예산 핑계를 대는 것은 이해하기 어렵다”고 토로했다.