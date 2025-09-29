[헤럴드경제=김유진 기자] 국내 펀드 판매잔고가 사상 처음으로 1000조 원을 넘어섰다. 개인과 기관 모두에서 투자 수요가 확대된 결과라는 점에서 의미가 크다.

금융투자협회는 지난 8월 말 기준 전체 펀드 판매잔고가 1002조 9890억 원으로 집계됐다고 29일 밝혔다. 펀드 판매잔고는 증권사·은행 등 금융회사의 영업점과 온라인 채널을 통해 판매된 펀드 규모를 의미하며, ETF나 부동산펀드, 특별자산펀드 등 상장거래 펀드는 제외된다.

전체 판매잔고는 지난해 말 872조 8000억 원에서 130조 2000억 원 늘어 올해 들어 14.9% 증가했다. 공·사모 모두 성장세를 보였지만 양상은 달랐다. 공모펀드는 개인 자금 유입을 중심으로 233조 원에서 302조 5000억 원으로 69조 5000억 원(29.8%) 늘었고, 사모펀드는 기관 자금이 주축이 돼 639조 8000억 원에서 700조 5000억 원으로 60조 6000억 원(9.5%) 증가했다.

펀드 유형별 비중을 보면 MMF(단기금융펀드)가 224조 7000억 원으로 전체의 22.4%를 차지하며 단기 운용 수요가 여전히 크다는 점을 보여줬다. 이어 부동산펀드 185조 7000억 원(18.5%), 채권형펀드 172조 5000억 원(17.2%) 순이었다. 공모펀드 내에서는 MMF가 165조 8000억 원으로 절반 이상(54.8%)을 차지했고, 채권형펀드 52조 4000억 원(17.3%), 주식형펀드 28조 원(9.3%)이 뒤를 이었다. 사모펀드는 부동산펀드 185조 1000억 원(26.4%)이 가장 많았고, 특별자산펀드 148조 2000억 원(21.2%), 채권형펀드 120조 1000억 원(17.1%) 순이었다.

판매 주체별로는 증권사가 799조 5000억 원(79.7%)으로 압도적이었다. 은행은 112조 원(11.2%), 보험사는 12조 1000억 원(1.2%)에 그쳤다. 특히 사모펀드는 증권사 비중이 603조 8000억 원(86.2%)으로 사실상 시장을 주도했다.

투자자 유형별로는 금융기관 법인이 666조 5000억 원(66.5%)으로 가장 많았다. 퇴직연금, 법인MMF 등 기관성 자금의 영향이 컸다. 이어 일반법인 236조 9000억 원(23.6%), 개인 99조 6000억 원(9.9%) 순이었다. 개인 투자자는 주식형펀드(20조 7000억 원, 20.7%)와 MMF(20조 2000억 원, 20.3%)를 비슷한 규모로 보유했다.

전체 펀드 계좌 수는 3602만 개였다. 이 가운데 공모펀드 계좌가 3593만 개(99.8%)로 대부분을 차지했고, 사모펀드는 9만 개(0.2%)에 그쳤다. 계좌 수 기준으로는 여전히 개인 중심의 공모펀드가 시장 저변을 형성하고 있다는 분석이다.

이환태 금투협 산업시장본부장은 “펀드는 국민의 자산관리와 재산 증식을 위해 활용되는 가장 대중적이고 보편적인 투자수단”이라며 “생산적 금융으로 전환하는 흐름 속에서 펀드 시장의 성장이 우리 경제 재도약에 기여할 것”이라고 말했다.

한편, ETF 등 상장펀드를 포함한 국내 전체 펀드시장 규모는 8월 말 순자산총액(NAV) 기준 1308조 8000억 원으로 집계됐다. 이 중 공모펀드는 578조 1000억 원, 사모펀드는 730조 7000억 원이었다.