생산적 금융 73조원, 포용금융 7조원 투입 국민성장펀드 10조원, 민간 첫 참여 계획 내놔 AI·바이오·방산 등 첨단전략산업 투융자 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹이 향후 5년간 총 80조원을 투입해 생산적 금융 전환과 포용금융 확대에 나선다. 전체 민간 부문에서 최초로 정부가 추진 중인 국민성장펀드에 10조원 규모로 참여하겠다는 계획도 밝혔다. 생산적 금융 전환을 통해 기업금융을 강화하고 포용금융 확대로 금융의 사회적 책임 수행에도 최선을 다하겠다는 방침이다.

임종룡 우리금융 회장은 29일 서울 중구 우리금융 본사에서 그룹 최고경영자(CEO) 합동 브리핑을 열고 이러한 내용을 골자로 하는 ‘미래동반성장 프로젝트’를 발표했다.

우리금융은 2030년까지 5년간 총 80조원을 ▷생산적 금융 73조원 ▷포용금융 7조원으로 구분해 실행하기로 했다.

우선 생산적 금융 73조원은 국민성장펀드 참여 10조원을 비롯해 ▷그룹자체투자 7조원 ▷융자 56조원으로 구성됐다. 이 중 국민성장펀드 10조원은 지난달 10일 이재명 대통령이 국민보고대회에서 국민성장펀드 150조원을 제시한 이후 민간이 밝힌 첫 추진 사례다.

그룹자체투자 7조원은 ▷그룹 공동투자펀드 1조원 ▷증권 중심 모험자본 투자 1조원 ▷자산운용 계열사의 생산적 금융 펀드 5조원 등 세 가지 방안으로 추진된다.

융자 56조원은 ▷K-테크 프로그램 19조원 ▷지역소재 첨단전략산업 육성 16조원 ▷혁신 벤처기업 지원 11조원 ▷국가주력산업 수출기업 지원 7조원 ▷우량 중소기업 첨단인력 양성 및 소상공인 금융 지원 3조원 등으로 구성됐다.

특히 K-테크 프로그램은 인공지능(AI), 바이오, 방산 등 첨단전략산업 핵심 대표기업을 중심으로 중견, 중소·벤처기업까지 연결해 국내 산업의 K-테크 밸류체인을 금융으로 완성한다는 구상에서 출발했다.

포용금융은 서민금융대출 등 상생금융 확대 7조원과 함께 ▷상생·보증대출 재원 출연 등 소상공인 금융지원(480억원) ▷배드뱅크 지원 등 정부 연계사업(1000억원)으로 구성됐다. 현재 6개인 소상공인종합지원센터도 11개까지 늘려 현장밀착형 대면 지원을 지속 강화하기로 했다.

임 회장은 “현 상황은 저성장국면을 극복하고 새로운 시대를 향해 전환기를 만들어야 하는 시점”이라며 “사명감과 진정성을 갖고 대한민국 경제의 회복과 성장에 기여하겠다”고 밝혔다.