“청년 양질 일자리 창출에 중견기업 선도적 역할 기대” 노조법·산재·정년연장 등 경영계 건의 청취

[헤럴드경제=김용훈 기자] “노동과 함께하는 진짜성장을 위해 중소→중견→대기업으로 이어지는 성장 사다리를 굳건히 하겠다.”

김영훈 고용노동부 장관은 29일 한국중견기업연합회를 공식 방문한 자리에서 “대한민국 경제의 허리 역할을 하는 중견기업이 더 두텁고 강력하게 성장해야 한다”면서 이같이 밝혔다. 고용노동부 장관의 중견련 방문은 이번이 처음이다.

서울 마포구 중견련 회관에서 열린 간담회에서 김 장관은 “청년들에게 양질의 일자리와 일경험을 제공하는 데 중견기업계가 선도적인 역할을 해 달라”면서 “정부도 현장의 목소리를 경청하고 뒷받침하겠다”고 말했다. 최진식 회장은 이에 “고용노동정책의 핵심 동반자로서 중견기업연합회가 적극적 역할을 하겠다”고 화답했다.

이번 간담회에서는 중견기업계의 구체적 건의도 이어졌다.

중견련은 ▷개정 노조법 시행에 앞서 경영계 의견이 현장 매뉴얼과 지침에 충분히 반영돼야 한다는 점 ▷실질적 중대재해 예방을 위해 노사가 공동 책임 주체가 돼야 한다는 점 ▷정년연장 논의 과정에서 노동시장 양극화, 신규 고용 축소 등 부작용을 충분히 고려해야 한다는 점 등을 전달했다.

이에 대해 김 장관은 “경영계와 상시적인 소통 창구를 열고, 구체적인 매뉴얼 및 지침을 마련해 현장의 불확실성을 줄이겠다”며 “중대재해 예방과 정년연장 같은 핵심 정책과제는 노·사·정이 함께하는 사회적 대화 속에서 풀어나가야 한다”고 답했다.

한편 노동부는 ‘노동과 함께하는 진짜성장’을 기치로 최근 선진적 노사관계 확립, 산업안전 강화, 기업의 일자리 창출 지원, 노동시장 활력 제고 등을 목표로 다양한 정책을 추진 중이다. 중견기업계와의 첫 공식 소통 자리도 이같은 맥락에서 마련된 것으로 풀이된다.