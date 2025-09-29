[헤럴드경제=조범자 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 샤이니 멤버인 민호를 홍보대사로 위촉했다고 29일 밝혔다.

대한체육회 홍보대사는 ▷ 비인기종목 저변 확대 및 스포츠 인권 보호 ▷체육회 공식 SNS(유튜브, 인스타그램, 블로그, 틱톡 등) 활동 ▷ 체육회 주요 행사와 운영사업 참여 및 재능 기부 ▷ 지역 및 회원종목단체 초청 강의를 통한 스포츠 참여 분위기 조성 등 다양한 활동을 하고 있다.

민호 홍보대사는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 분위기 조성을 위한 대국민 홍보뿐 아니라 재능 나눔을 통해 생활체육 활성화에 앞장서고, 스포츠 정책 메시지 전달 등 각종 스포츠 홍보 활동을 펼치게 된다.

유승민 회장은 “글로벌 K-팝 한류를 이끄는 샤이니 민호 님을 체육회 홍보대사로 모시게 돼 뜻깊게 생각한다”면서 “내년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기간 체육회 홍보 활동은 물론 대한민국 스포츠 발전을 위해 많은 역할을 해주시기를 기대한다”고 전했다.

민호 홍보대사는 “대한체육회 홍보대사로 위촉돼 영광”이라면서 “홍보대사로서 콘텐츠를 통한 스포츠 홍보 등 다양한 활동을 펼쳐 대한민국 스포츠와 체육회 홍보에 앞장서겠다”고 소감을 전했다.