통계청 ‘2025 고령자 통계’…수면 14분↓, 여가 7시간 이상 아침·저녁 혼밥 늘고, 대면 교제 줄며 화상·문자 등 비대면 2배 증가 ICT 사용 하루 1시간39분…5년 전보다 3배↑, 여가·가사분담 만족도도 상승

[헤럴드경제=김용훈 기자] 우리 사회 고령화가 급속히 진행되면서 노인들의 생활 패턴에도 변화가 뚜렷하다. 하루 수면시간은 5년 전보다 줄고, 여가시간과 미디어 이용은 늘었으며, 식사는 ‘혼밥’이 늘고 교제는 대면보다 비대면 방식이 확대된 것으로 나타났다.

통계청이 29일 발표한 ‘2025 고령자 통계’에 따르면, 고령자들의 삶은 디지털 기기 활용 확대와 생활 의식의 변화라는 두 가지 축에서 큰 변화를 보이고 있다.

수면 줄고 ‘혼밥’ 늘고…노인 생활 패턴의 변화

2024년 기준 65세 이상 고령자는 하루 평균 11시간59분(49.9%)을 수면·식사 등 필수시간에 썼다. 이어 여가시간은 7시간3분(29.4%), 일·가사노동 등 의무시간은 4시간58분(20.7%)으로 집계됐다.

수면시간은 8시간14분으로 5년 전보다 14분 줄었다. 아침·저녁 혼자 식사하는 비율은 각각 41.1%, 31.3%로 상승했으며, 대면 교제 시간은 줄고 전화·문자·화상통화 등 비대면 교제가 늘었다. 특히 80세 이상 고령자의 비대면 교제 활동은 5년 전보다 약 두 배 증가했다.

고령자의 하루 평균 일(구직활동 포함) 시간은 1시간33분으로 소폭 늘었지만, 연령대가 높아질수록 급격히 줄었다. 65~69세는 2시간25분이었으나 80세 이상은 31분에 불과했다. 가사노동 시간은 평균 2시간12분으로, 여성(3시간)이 남성(1시간11분)의 세 배였다.

미디어·ICT 활용 급증…의식도 달라져

여가시간은 5년 전보다 늘어나며 80세 이상 고령자는 하루 평균 8시간16분을 여가에 사용했다. 스포츠·레포츠 참여가 늘었으나, 교제 및 참여 활동은 줄고 대신 미디어와 ICT 기기를 통한 여가 소비가 크게 증가했다. 고령자의 ICT 사용 시간은 하루 1시간39분으로, 5년 전(34분)보다 3배 가까이 늘었다. 여가시간 중 1시간11분을 디지털 기기에 사용했고, 의무시간에도 23분을 ICT에 할애했다.

주관적 의식 변화도 나타났다. 여가시간에 만족한다고 답한 비율은 40.2%로 5년 전보다 9.2%포인트 늘었고, 가사분담에 만족한다는 응답도 37.2%로 6.7%포인트 증가했다. 반면 남녀의 고정적 성 역할에 동의한다는 응답은 42.9%로 감소하며 인식 변화의 조짐을 보였다.