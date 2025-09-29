유럽, 美 15-13으로 꺾고 2연속 우승 미국, 싱글매치서 대반격했지만 패배 유럽, 최근 8차례 대회서 6승으로 압도 셰플러, 매킬로이 맞대결서 4패 후 첫승 매킬로이 “언어 폭력·모욕 너무 심했다” 브래들리 단장 “라이더컵 규정 바뀌어야”

[헤럴드경제=조범자 기자] 유럽이 홈팀 미국의 대반격과 뉴욕 관중의 독한 야유를 견뎌내고 13년 만에 라이더컵 원정 우승을 달성했다.

유럽은 29일(한국시간) 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 블랙 코스(파70)에서 끝난 미국과 유럽의 골프 국가대항전 라이더컵에서 최종 승점 15점을 기록, 13점을 따낸 미국을 제치고 우승컵을 들어 올렸다.

대회 첫 이틀간 포섬(두 선수가 하나의 공을 번갈아 치는 방식)과 포볼(두 선수가 각자 공으로 경기해 더 좋은 성적을 팀 점수로 삼는 방식) 경기에서 승점 11.5로 미국(4.5)을 크게 앞선 유럽은 최종일 싱글매치에서 1승 5무 6패로 승점 3.5를 보태 승리했다.

미국은 홈팬들의 광적인 응원 속에 마지막날 6승 5무 1패, 승점 8.5로 대반격했지만 전세를 뒤집진 못했다.

이로써 유럽은 2023년 로마 대회에 이어 2회 연속 우승을 차지했다. 특히 2012년 미국 일리노이주 머다이나 컨트리클럽 대결에서 이긴 후 13년 만에 원정 우승을 차지했다.

1927년 창설된 라이더컵 역대 전적에서 미국은 여전히 27승 2무 16패로 앞선다. 하지만 라이더컵이 미국과 영국·아일랜드의 대항전에서 미국-유럽 대항전으로 바뀐 1979년 이후 전적에선 유럽이 13승 1무 9패로 미국을 압도했다.

유럽은 특히 2010년 웨일스 뉴포트 대회부터 8차례 맞대결에서 6번이나 우승컵을 가져왔다.

이날 경기 전 빅토르 호블란(노르웨이)이 목 부상으로 기권하면서 해리스 잉글리시(미국)와 대결이 무승부가 됐고, 유럽의 우승까지 승점은 단 2점으로 줄었다.

미국은 캐머런 영, 저스틴 토머스가 저스틴 로즈, 토미 플리트우드(이상 잉글랜드)를 차례로 꺾으며 반격을 시작했다.

브라이슨 디섐보는 맷 피츠패트릭(잉글랜드)과 경기서 7번홀까지 5홀 차로 크게 뒤졌으나 매서운 뒷심으로 무승부를 만들며 미국의 상승세에 기름을 부었다.

전날까지 4전 전패로 고전했던 세계랭킹 1위 스코티 셰플러가 세계 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)를 1홀 차로 꺾으면서 분위기는 더욱 달아올랐다.

루드비그 오베리(스웨덴)는 패트릭 캔틀레이를 2홀 차로 제압해 이날 유럽팀 중 유일한 승리를 챙겼고, 셰인 라우리(아일랜드)가 우승에 필요한 마지막 승점 0.5점을 획득하면서 유럽의 승리가 확정됐다.

러셀 헨리와 맞붙은 라우리는 17번홀까지 1홀 차로 뒤졌으나, 마지막 18번홀(파4)에서 2ｍ 버디를 뽑아내며 우승에 필요한 승점을 채웠다.

라우리는 펄쩍펄쩍 뛰며 포효한 뒤 팀 동료들을 얼싸안고 뜨거운 눈물을 흘렸다. 라우리는 전날 매킬로이와 포볼 경기 내내 미국 관중으로부터 외모 비하 등 인신공격성 조롱와 야유를 받았다.

그는 “18번홀을 걸으면서 ‘내 인생에서 가장 멋진 일을 할 기회가 왔다’고 생각했다”며 “라이더컵은 내 모든 것이다. 오늘 이렇게 많은 사람들 앞에서 그걸 해냈다는 게…, 정말 너무 힘들었다”며 눈물을 감추지 못했다. 루크 도널드 유럽팀 단장은 “셰인은 레전드다”며 높이 평가했다.

올해 라이더컵에서 3승 1무 1패로 맹활약한 매킬로이도 우승의 기쁨을 만끽했다.

매킬로이는 사흘 내내 악명높은 뉴욕 관중의 야유와 조롱의 집중 타깃이 됐다. 외모와 사생활 등 온갖 종류의 욕설과 경기 방해에 시달리자 급기야 관중을 향해 “닥쳐라”고 소리치기도 했다. 매킬로이의 아내 에리카가 관중이 쳐낸 맥주캔에 맞는 장면도 포착됐다.

매킬로이는 “대회 중 보안 인력과 경찰이 많아 물리적인 충돌은 없었지만, 언어적 폭력과 모욕이 정말 심했다”며 “골프는 예의와 규칙을 지키고 상대를 존중하는 법을 가르친다. 하지만 이번 주에는 그런 부분들이 보이지 않았다. 2027년 아일랜드 대회 땐 이런 일들이 결코 허용되지 않는다는 걸 팬들에게 분명히 할 것”이라고 했다.

한편 안방에서 패장의 굴욕을 안은 미국팀 단장 키건 브래들리는 이날 싱글매치 전 양팀이 무승부로 시작한 데 대해 강하게 비판했다. 호블란이 경기 전 목부상으로 기권, 양팀이 0.5점씩 나눠가지면서 유럽이 우승에 단 2점 만을 남겨놓은 데 대한 불만이다.

브래들리는 “이 규정은 반드시 바뀌어야 한다. 스포츠계의 모두가 다 알 것이다. 호블란에겐 잘못이 없지만, 다음 라이더컵 전에는 반드시 바뀌어야할 규정이다”고 했다.