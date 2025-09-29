[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사가 ‘과학’을 주제로 즐길 수 있는 새로운 여행 콘텐츠를 선보이고, 과학여행 활성화를 위한 ‘인싸여행(In science)’ 캠페인에 나섰다.

29일 한국관광공사에 따르면, 공사는 과학전문잡지 ‘과학동아’와 관련 분야 전문가 등과 함께 ▷국립울진해양과학관(경북 울진) ▷나로우주센터 우주과학관(전남 고흥) ▷영월 별마로천문대(강원 영월) ▷청수리 반딧불이 서식지(제주 한경면) 등 ‘과학여행 40선’을 발굴했다.

이 중 10개소를 선정, 여행지마다 특별한 체험 미션을 담은 ‘현장 미션맵 10선’을 통해 여행을 더 풍성하게 즐길 수 있는 방법을 제시했다. 또한, 과학동아 9월 특별호 ‘과학, 여행이 되다’에서는 새로운 관점에서 과학을 즐길 수 있도록 소개했다.

오는 10월에는 과학 전문 크리에이터와 함께하는 여행 프로그램을 운영한다. 해양(부산 국립해양박물관, 10.17), 천문(국립광주과학관·무안, 10.24), 생태(봉화 백두대간수목원, 10.31) 등 세 가지 테마로 진행되며, 회당 30명 이내 참가자를 모집한다.

이 외에도 과학여행의 재미를 더하는 ‘현장미션맵 10선 기대평 이벤트’, 산림·생태 과학 여행지를 소개하는 ‘전국 수목원·정원 퀴즈 이벤트’ 등이 마련되어 있다. 참여자에게는 추첨을 통해 모바일 상품권 등 푸짐한 경품을 증정한다.

인싸여행 캠페인과 관련한 자세한 내용은 국내여행 정보 서비스 ‘대한민국 구석구석’에서 확인할 수 있다.

김남천 관광콘텐츠실장은 “이번 인싸여행 캠페인을 통해 교육으로 인식돼 온 ‘과학’ 분야가 대중에게 신선한 여행 주제로 확산되고, 지역 관광지의 숨은 매력을 새롭게 조명하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.