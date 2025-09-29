금융당국 체제 유지에 이억원·이찬진 긴급 회동 “비판 겸허히 수용…금융행정·감독 전면 쇄신”

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회와 금융감독원이 소비자 보호를 강화하기 위한 조직개편을 추진한다. 당장 시급한 현안인 국가정보자원관리원 화재에 따른 소비자 불편 최소화에도 만전을 기하기로 했다.

29일 금융당국에 따르면 이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장은 이날 오전 정부서울청사에서 긴급 회동을 하고 금융소비자 보호를 기능적·제도적으로 강화하는 등 금융행정과 감독 전반을 쇄신하겠다는 데 뜻을 모았다.

이번 회동은 여당과 정부, 대통령실의 금융당국 조직개편 철회로 현행 체제를 유지하게 된 가운데 양 기관이 쇄신 의지를 다지기 위해 마련된 자리다.

이 위원장과 이 원장은 그간 금융위와 금감원이 국민의 눈높이에 부합하지 못했다는 비판을 겸허히 수용하며 “철저한 반성을 토대로 국민의 신뢰를 회복하기 위해 원팀이 돼 함께 노력하자”는 데 상호 공감대를 이뤘다. 특히 당·정·대의 취지에 따라 금융 소비자 보호 기능의 공공성·투명성의 강화를 위해 뼈를 깎는 자성의 각오로 임하겠다는 데 의지를 같이했다.

우선 금융위와 금감원 모두 소비자 보호를 강화하기 위한 조직·기능·인력·업무 등의 개편을 추진한다. 양 기관은 해킹사고·불완전판매 등 소비자 피해 사안을 엄정히 감독해 나가면서 소비자 보호 관련 국정과제를 적극 추진해 나갈 계획이다.

금융 본연의 역할과 현장·소비자 중심으로 일하는 방식도 바꿔나가기로 했다. 대내외 불확실성에 빈틈없이 대응하는 동시에 생산적 금융, 소비자 중심 금융, 신뢰 금융이라는 금융 본연의 역할에 충실하고 현장과 보다 긴밀하게 소통하며 업무의 중심을 소비자·수요자 중심으로 혁신하겠다는 방침이다. 이를 통해 실질적 성과를 창출하는 조직으로 거듭나자는 취지다.

아울러 행정과 감독의 공공성과 투명성을 높인다. 금융위·금감원 모두 금융 소비자 보호를 위해 기관 운영의 공공성과 투명성을 개선하고 금융행정과 감독 전 과정을 성찰해 법과 원칙을 보다 굳건히 하기 위한 개선 사항을 적극 발굴·추진하기로 했다.