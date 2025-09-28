[헤럴드경제=박혜림 기자] “애플 아이폰 에어보다 얇네?”

삼성전자가 올해 새롭게 선보인 신형 갤럭시탭을 본 첫 인상은 ‘스마트폰 보다 얇다’였다. 기자가 쓰고 있는 구형 스마트폰 기종은 물론, 최근 출시된 애플의 아이폰 에어보다도 얇았다. ‘이러다 부러지는 것 아닌가’ 하는 우려마저 들 정도였다. 얇고 가벼워졌지만, 기능은 디테일을 놓치지 않고 꽉 채웠다. 전반적으로 사용자를 고려했다는 느낌이 드는 제품이었다.

기자는 최근 삼성전자 갤럭시 탭 S11 울트라를 약 2주간 체험해봤다.

갤럭시탭 S11 울트라는 얇은 두께와 대화면이 가장 먼저 눈에 들어온다. 지난 5월 출시된 삼성전자 스마트폰 ‘갤럭시S25 엣지’(두께 5.8㎜)보다도 0.7㎜ 얇은 5.1㎜ 에 불과하다. 이는 아이폰 에어(5.6㎜)보다도 0.5㎜ 더 얇은 두께다.

그 덕분인지, 14.6인치에 달하는 널따란 대화면에도 불구하고 무게가 695g(5G 셀룰러 모델 기준)에 지나지 않았다. 이에 손에 쥐었을 때 마치 어린이용 얇은 동화책을 들고 있는 느낌이었다.

가벼워진 건 기기 본체만이 아니었다. 갤럭시 탭 S11 울트라와 함께 S펜도 뼈를 깎는 ‘다이어트’를 했다. 기존 S펜의 둥근 형태를 버리고 연필과 같은 육각형 형태로 변신했다. 무게도 가벼워졌다. 마치 진짜 연필을 쥐는 듯한 느낌이 들었다. 뭉툭하고 단단해진 필기감도 ‘연필’ 같은 사용감을 더했다.

다만 가벼워진 외관만큼 기능까지 줄어든 점은 호불호가 갈릴 부분이다. 기본적인 S펜 기능은 탑재했지만, 블루투스를 활용한 에어 제스처나 원격 카메라 셔터 기능 등은 사라졌다. 펜 본연의 역할에 좀 더 집중한 셈이다. 개인적으로는 태블릿 PC를 사용할 때 펜을 그리 자주 쓰지 않아 아쉬움이 덜했다.

갤럭시 탭 S11 시리즈에서 또 다른 변화 중 하나는 다름아닌 DeX 기능의 개선이다. 기존에는 DeX 기능을 사용하기 위해 별도로 DeX 모드를 실행해야 했지만, 이제는 별다른 조작 없이도 DeX와 태블릿 모드를 자유자재로 오갈 수 있게 바뀌었다. 이와 더불어 한 번에 5개까지 플로팅 창을 띄울 수 있어 여러가지 작업을 한 눈에 보며 수행하기 좋았다. 마치 일반 노트북 PC나 데스트톱 PC를 사용하는 기분이었다. 하지만 유튜브 고화질 영상 시청과 고성능 게임을 동시에 수행할 때 화면에서 느껴지는 발열은 감수해야 할 부분이었다.

DeX 기능에 더해 새롭게 추가된 데스크톱 모드도 인상적인 요소였다. 데스크톱 모드는 DeX를 활용해 나만의 앱 화면을 세팅하는 기능이다. 총 네 가지 버전으로 앱 세팅을 저장할 수 있다. 작업용, 학습용 등으로 나누어, 각 업무마다 필요한 앱들을 매번 세팅할 필요 없이 저장된 값을 불러오면 된다는 점에서 무척 편리하게 느껴졌다.

갤럭시 탭 S10 시리즈에서도 강조했던 AI 기능 역시 S11 시리즈에서 더욱 진일보했다. 특히 스크롤 번역이 추가된 점이 인상적이었다. 외국어로 작성된 웹사이트를 살펴볼 때 매번 번역 요청을 할 필요 없이 스크롤만으로도 실시간 번역이 가능했다.

전반적으로 갤럭시 탭 S11 울트라는 사용자 편의성을 높이는 데 집중한 듯한 제품이었다. 애플리케이션 프로세서(AP)가 미디어텍 디멘시티 9400+라는 점에서 일부 사용자들의 아쉬운 목소리가 흘러나오고 있지만, 일반적인 환경에서는 모자람 없는 스펙이라는 생각이 들었다. 고사양 앱들을 과도하게 여러 개 띄워놓고 동시에 사용하지 않는 한, 충분히 매끄럽게 사용 가능했다. 배터리 성능 역시 전작 대비 개선돼 만족스러웠다.

갤럭시 탭 S11 울트라의 가격은 159만8300원부터 시작한다.