[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주 첨단베어링 국가산업단지 조성 공사가 시작됐다.

경북도와 영주시는 26일 기공식을 진행하고 본격적인 공사에 착수했다.

이날 기공식에는 이철우 경북지사를 비롯해 유정근 영주시장 권한대행, 이재혁 경북도개발공사 사장, 지역 주민, 기업인 등 700여명이 참석했다.

영주 첨단베어링 국가산단은 경북 북부권 최초의 국가산단으로 지난 2018년 개발 사업 후보지로 선정된 뒤 7년 만에 공사 첫 삽을 뜨게 됐다.

사업 대상지는 영주 적서동 118만여㎡로 사업비 2964억원이 투입된다. 준공 목표는 2028년이다.

사업 시행자인 경상북도개발공사는 향후 우주, 항공, 의료 등에 활용되는 베어링, 기계 등 첨단부품 소재 기업 위주로 부지를 분양할 계획이다.

이를 통해 수입 의존도가 높은 관련 산업의 국산화, 집적화를 이루고 지역 경제를 활성화, 국가 경쟁력 강화 효과를 거둘 것으로 기대된다.

특히 영주는 관련 선도 기업인 베어링아트, 연구기관 하이테크 베어링 시험평가 센터, 동양대 베어링 특성화 학과 등 산·학·연이 집적된 지역으로, 산단 조성 시 집적 시너지 효과가 클 것으로 예상된다.

유정근 영주시장 권한대행(부시장)은 “이번 기공식은 영주가 첨단 제조혁신의 거점도시로 도약하는 출발점“이라며 ”베어링 산업을 지역 미래 먹거리로 키우고 사람과 기업이 함께 성장하는 활력 있는 도시를 만들겠다“고 밝혔다.

이재혁 경북도개발공사 사장은 “영주 첨단베어링 국가산업단지는 경북 북부지역 최초의 국가산업단지로 K-베어링 산업의 핵심이 될 것”이라며 “최적의 부지조성과 합리적인 분양가로 신뢰받는 산업단지를 만들겠다”고 했다.

이철우 경북지사는 “영주 첨단베어링 국가산단을 국가대표 산단으로 조성하고, 울진 원자력수소, 안동 바이오생명, 경주 SMR 국가산단도 차질 없이 추진해 국가 첨단산업 벨트 조성으로 국가 산업 혁신에 기여하겠다”고 말했다.