달러 노출 큰 사업 부문은 ‘여객’ “3Q 성수기 효과 제한…4Q 중국 무비자에 기대” 다올證, 적정주가 3만원으로 하향

[헤럴드경제=경예은 기자] 원/달러 환율이 1400원을 돌파하면서 대한항공의 실적에도 변수가 커지고 있다. 매출과 비용이 모두 달러에 연동돼 있는 만큼 향후 환율 흐름에 시장의 이목이 집중된다.

27일 한국거래소에 따르면, 전날 대한항공 주가는 전 거래일보다 0.87% 내린 2만2700원에 마감했다. 거래대금은 약 264억원으로 사흘 연속 약세 흐름을 이어갔다. 이날 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 장중 1410원선을 돌파해 4개월 만에 최고 수준을 기록했다.

시장에서는 환율 상승이 대한항공 손익에 미치는 영향을 두고 부담 요인이 더 크다는 평가가 나온다. 매출에도 달러 비중이 있지만, 유류비를 포함한 비용 측면에서 달러 노출이 더 커 환율이 오르면 이익에는 마이너스 효과가 크다는 것이다.

다만 비교 기준에 따라 효과는 달라진다. 올해 2분기 평균과 비교하면 환율이 마이너스로 작용하지만 1분기와 비교하면 여전히 플러스, 지난해 같은 기간과는 다시 마이너스라는 식이다.

배세호 iM증권 연구원은 “여객과 화물의 환율 영향은 다르다”며 “여객 부문이 달러 노출도가 더 크다”고 설명했다. 그는 또 “달러 강세가 여행 수요를 위축시킬 수 있지만 실제 수요가 꺾일지는 아직 단정하기 어렵다”고 덧붙였다.

같은 날 다올투자증권 보고서에 따르면 올해 3분기 대한항공 연결 매출액은 전년 동기 대비 41.1% 늘어난 6조2107억원, 영업이익은 16.1% 떨어진 5584억원으로 예상됐다. 또한 올해 영업이익률은 전년 동기 대비 4.4%포인트 줄은 9.9%로 집계됐다.

오정하 다올투자증권 연구원은 “통상적으로 3분기는 항공 성수기로 분류되지만 올해는 성수기 효과가 제한적으로 나타날 전망”이라며 “추석 연휴가 4분기로 넘어가면서 수요가 미뤄졌고, 공급은 빠르게 늘어난 반면 수요가 받쳐주지 못해 운임 방어가 쉽지 않았다”고 분석했다. 여기에 공정거래위원회의 운임·공급 규제까지 겹치면서 수익성 개선 폭이 제한적이었다는 설명이다.

대한항공의 경우 아시아 항공사들의 공급 확대와 미주 노선 비자 변동성 우려로 국제 여객 운임이 약 7% 하락한 것으로 추정된다. 반면 화물 부문은 중국발 수출 물량 회복에 힘입어 시장 우려와 달리 견조한 흐름을 이어갔다는 평가다. 별도 화물 사업부 매출과 운임은 각각 1조58억원, 500원 수준으로 집계됐다.

다만 실적 추정치 하향 조정에 따라 대한항공의 적정주가는 기존 3만6000원에서 3만원으로 낮아졌다.

오 연구원은 “4분기에는 중국인의 무비자 입국과 10월 추석 연휴 효과가 운임 방어 요인으로 작용할 것”이라며 “최장 열흘 연휴가 예정돼 있고 대한항공의 중국 노선 예약률도 전년 대비 중간 한 자릿수 이상 높게 나타나고 있다”고 덧붙였다.