[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 정보기술(IT) 컨설팅 업체 액센추어가 인공지능(AI) 분야로 전환할 수 없는 직원들에 대한 감원을 시사하며 대규모 구조조정에 나섰다.

25일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 액센추어는 이날 퇴직금을 포함한 8억6500만달러(약 1조2000억원) 규모의 구조조정 계획을 발표했다.

이 회사 줄리 스위트 최고경영자(CEO)는 “경험에 비추어 볼 때 재교육이 필요한 기술에 적합하지 않은 직원들을 단축된 일정으로 해고하고 있다”고 말했다.

그러면서 최근 3개월간 글로벌 인력을 1만1000명 넘게 감축했으며, AI 시대에 발 맞춰 재교육을 받을 수 없는 직원은 떠나라는 요청을 받게 될 것이라고 경고했다.

액센추어의 8월 말 기준 직원 수는 77만9000명으로, 3개월 전 79만1000명에서 감소했다. 회사의 감원 프로그램은 11월 말까지 진행될 예정이다.

최근 분기에만 퇴직금 및 관련 비용으로 6억1500만달러가 지출됐으며, 다음 분기에도 2억5000만달러가 추가로 발생할 것으로 예상된다.

이러한 감축에도 불구하고 액센추어는 인재 개발에 지속적으로 투자하고 있다. 현재 7만7000명의 직원이 AI 또는 데이터 관련 분야에서 교육을 받고 있다. 이는 2년 전보다 거의 두 배 늘어난 수치다.

스위트 CEO는 “우리는 혁신가들의 역량 강화에 투자하고 있으며, 이것이 우리의 주요 전략”이라며 회사가 수요가 높은 분야로 자원을 이전함에 따라 전체 직원 수가 다시 증가할 수 있다고 밝혔다.

액센추어의 4분기 매출은 176억달러로 집계됐으며, 연간 매출은 전년 대비 7% 늘어난 697억달러(약 98조3000억원), 순이익은 6% 증가한 78억3000만달러(약 11조원)였다. 그러나 미국 정부 계약 지연 및 취소로 인해 실적이 부진해지면서 새 회계연도 매출 성장률이 2~5%로 둔화될 전망이다.