날씨·환율·재고량 등 종합 분석 고변동성 원료 대상 우선 적용

롯데웰푸드가 AI(인공지능)와 데이터를 기반으로 카카오, 팜유 등 원재료 시세를 예측하는 분석 시스템 ‘AI 구매 어시스턴트’를 도입했다고 26일 밝혔다.

롯데웰푸드는 기후 변화, 국제 정세 등 다양한 변수로 급등락하는 원재료 시세에 효율적으로 대응하기 위해 시스템 도입을 결정했다. 이 시스템은 날씨, 환율, 재고량, 선물 가격 등 수십 가지 변수를 종합적으로 분석한 데이터 기반의 과학적 예측값을 제공해 일관된 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는다.

AI 구매 어시스턴트는 지난 10년간의 여러 변수 데이터를 기반으로 ‘어떤 조건에서 가격이 오르고 내리는지’에 대한 복잡한 상관관계를 학습했다. 현재 상황의 데이터를 대입하면 가장 확률이 높은 미래 가격을 제시할 수 있다. 요즘 가격이 널뛰는 팜유의 경우, 일일 예측 정확도가 90%에 달했다.

이에 따라 구매 담당자별 숙련도나 경험에 따라 발생할 수 있는 분석의 편차를 줄일 수 있을 것으로 기대된다. 이번 AI 예측 모델은 최근 가격 변동성이 컸던 카카오 원두와 팜유 등 주요 원료에 우선적으로 적용됐다.

롯데웰푸드는 향후 지속적인 고도화를 통해 주요 원재료 전반으로 시스템을 확장할 계획이다. 이를 통해 데이터 기반의 구매 의사결정 프로세스 체계를 확립하고 푸드테크 선도 기업으로서 입지를 공고히 한다는 목표다.

롯데웰푸드 관계자는 “담당자들의 전문성에 데이터 분석 역량을 더해 시장의 불확실성에 더욱 유연하게 대응하기 위한 중요한 첫걸음”이라며 “기술 혁신을 통해 원가 경쟁력을 확보하고, 궁극적으로는 고객들께 더 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 선보일 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다. 정석준 기자