[헤럴드경제=김보영 기자] 이재명 대통령의 취임 후 첫 명절 선물이 중고거래 플랫폼에 등장해 화제를 모으고 있다. 대통령실이 선물 구성을 공개한 지 불과 이틀 만이다.

25일 오후 중고거래 플랫폼 ‘당근마켓’에는 “이재명 대통령 추석 선물 판매합니다”라는 제목의 판매글이 올라왔다.

판매자는 “8도 특산품과 특별 맞춤 시계 2개가 알차게 들어있다. 시계만 가져도 완전히 성공한 가격대”라고 홍보했다. 이 선물세트는 35만원의 높은 가격에도 이미 예약이 완료된 것으로 확인됐다.

앞서 23일 대통령실은 올해 추석 선물세트 구성품을 공개했다. 대통령 기념 시계를 비롯해 전국 각지의 특산품인 쌀, 서해산 보리새우, 충남 홍성 김, 전북 고창 천일염 등이 포함됐다.

이번 선물은 각계 인사, 국가유공자, 재난·재해 피해자 가족, 사회적 배려대상자들에게 전달된다. 특히 올해는 정부의 산업재해 근절 정책에 따라 산재 희생자 유가족에게도 처음 지급된다는 점이 특징이다.

또한 문재인 전 대통령, 고 노무현 전 대통령 부인 권양숙 여사, 이명박·박근혜 전 대통령 등 역대 대통령과 그 배우자들에게도 추석 선물이 전해질 예정이다.

해마다 반복되는 ‘명절선물 테크’…잘못하면 범법자 될 수도

대통령 명절 선물의 중고거래는 매년 반복되는 현상이다.

2023년에도 당시 윤석열 대통령과 김건희 여사 명의의 추석 선물세트가 중고거래 플랫폼에서 17만원~30만원에 거래됐다. 당시 선물은 전북 순창 고추장, 제주 서귀포 감귤소금, 경기 양평 된장, 경북 예천 참기름, 강원 영월 간장, 충남 태안 들기름 등으로 구성됐다.

한 판매자는 “9월 21일 도착한 완전 미개봉 상품”이라며 “개인정보 부분만 지우고 스티커로 가려서 선물용으로 활용 가능하다”고 홍보했다.

지난해에는 윤석열 전 대통령 추석 선물세트가 당근에 20~30만원에 매물로 올라와 논란이 일었다. 선물 세트에 도라지 약주·유자 약주 등 전통주 2병이 포함된 것이 문제가 됐다.

위스키·와인·무알콜 맥주 등 주류 제품은 명절선물로 받았다고 해도 중고거래가 불가하다. 주류면허법 제5조와 조세범 처벌법 제6조에 따르면 주류판매업 면허 없이 개인이 주류를 판매할 수 없다. 적발되면 무면허 주류 판매 및 제조 혐의가 인정돼 최대 3년 이하의 징역이나 3000만원 이하의 벌금형을 받을 수 있다.

국힘 직원, 대통령 추석 선물 판매 글 올렸다가 대기발령되기도

세금으로 마련된 대통령 선물을 중고거래로 되파는 것은 부적절하다는 지적도 꾸준히 제기된다.

2023년에는 당직자가 도착하지도 않은 대통령 추석선물을 30만원에 온라인 중고 거래 플랫폼에 올렸다가 대기발령받은 사례도 있었다.

당시 해당 직원은 게시글에 “아직 안 와서 품목이 무엇인지는 미정”이라며 “지금 구매하면 집으로 택배 가능이다. 수령지 변경해서 보내드렸다”고 적었다.

이후 논란이 확산되자 해당 게시글은 삭제됐고, 국민의힘은 A씨를 대기발령 조치했다. 국민의힘은 개인 간의 중고 거래가 처벌 대상은 아니지만 세금으로 마련한 선물 세트를 사무직 당직자라는 특권으로 사익을 위해 되파는 것이 부적절하다며 해당 직원을 징계했다.