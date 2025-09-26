경영진·이사회 참여 IR활동 고평가 “상세한 IR 자료로 시장 소통 적극”

[헤럴드경제=유혜림 기자] JB금융지주가 26일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 ‘2025 한국IR대상 시상식’에서 유가증권시장 기업부문 우수기업으로 선정됐다고 밝혔다.

‘한국IR대상’은 한국IR협의회가 기관투자자의 추천과 평가를 거쳐 매년 효과적인 IR활동을 통해 자본시장의 건전한 발전에 기여한 기업을 선정하여 시상하는 시상식이다.

JB금융지주는 매 분기 실적발표를 그룹 CEO인 김기홍 회장이 직접 주관하고, 매년 주요 경영진과 이사회가 모두 참여하는 ‘캐피탈 마켓 데이’ 행사를 개최하는 등 경영진과 이사회가 다양한 IR활동을 이어가고 있다.

또한 IR 행사마다 그룹의 경영 및 재무전략을 상세히 설명하는 IR자료를 신규로 제작해 투자자들에게 제공했다는 점도 시장과 적극 소통해왔다는 평가를 받았다.

JB금융지주는 올해 상반기 밸류업 지수에 신규 편입된 데 이어 한국거래소의 ‘기업 밸류업 프로그램 백서’에 우수 사례로도 선정되기도 했다.

JB금융지주 관계자는 “이번 수상은 JB금융지주의 적극적인 IR 활동이 대외적으로 인정받은 성과”라며 “앞으로도 경영진이 직접 참여하는 소통 활동과 주주친화정책 강화를 통해 주주가치 제고에 힘쓰겠다” 고 말했다.