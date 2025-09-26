[헤럴드경제=조범자 기자]프리미엄 골프 브랜드 PXG어패럴을 전개하는 ㈜로저나인(회장 신재호)이 본격적으로 깊어가는 가을·겨울 시즌을 맞아 2025 FW 웜코어(Warm Core) 라인업을 선보인다고 26일 밝혔다.

이번 시즌 PXG는 ‘럭셔리’와 ‘퍼포먼스’의 균형을 기반으로 활동성과 스타일을 모두 잡은 고기능성 제품을 선보인다.

가을 시즌에 먼저 공개된 컬렉션에 이어 겨울 시즌을 위한 마지막 테마로 ‘웜코어’를 추가로 공개한다.

한층 강화된 보온성과 테크니컬 디테일이 돋보이는 ‘웜코어’ 라인은 남성 라인에는 초경량 보온성 자재를 활용한 스윙 다운 자켓과 다운 베스트, 롱다운 자켓 등이 포함된다.

여성 라인에는 레이어링에 적합한 반팔 다운, 크롭 다운 점퍼, 체형을 보완하는 퀼팅 푸퍼 다운 자켓, 벨트 디테일이 가미된 다운 자켓 등을 선보인다.

PXG 어패럴의 2025 FW 가을 겨울 컬렉션의 룩북 및 신제품은 PXG 공식 온라인스토어와 전국 PXG 공식 매장에서 만나볼 수 있다.