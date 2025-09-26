WMD개발자금 조달해온 조선광업개발무역회사·정찰총국 관계자 ‘비핵화 포기 조건부 북미대화’ 김정은 제안후 수일만에 신규 제재

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부는 25일(현지시간) 미얀마 군사정권에 불법 무기를 판매하는 데 관여한 북한 인사 2명과 미얀마 국적자 3명 등을 새롭게 제재한다고 발표했다.

미 재무부는 이날 중국 다롄에서 활동한 북한 정찰총국 소속 남철웅(56)과 베이징 주재 조선광업개발무역회사(KOMID) 부대표 김영주(41) 등 북한 인사 2명, 그리고 미얀마 국적자 3명을 신규 제재 대상에 올렸다고 밝혔다. 또 미얀마 소재 무기 조달 기업 ‘로열 순 레이 유한회사’도 제재 명단에 포함됐다.

제재 대상자들은 미국 내 모든 자산이 동결되며, 미국인과의 모든 거래가 금지된다.

재무부는 김영주가 미얀마 공군에 공중 투하 폭탄 유도 장비, 폭탄, 공중 감시 장비 등을 공급하는 데 관여했고, 남철웅은 동남아 지역에서 외화 세탁을 담당했다고 설명했다.

재무부는 이번 조치가 북한 정권의 대량살상무기(WMD) 및 탄도미사일 프로그램 자금줄 차단을 목표로 KOMID와 정찰총국을 겨냥한 것이라고 강조했다. 두 기관 모두 유엔과 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 기존 제재 대상이다.

특히 ‘221 총국’으로도 불리는 KOMID는 북한의 주요 무기 거래상으로, 탄도미사일과 재래식 무기의 핵심 장비 수출에 관여해왔다고 재무부는 설명했다. KOMID와 정찰총국은 전 세계에 사무소와 위장 회사를 두고 불법 자금을 송금해온 것으로 알려졌다.

존 K. 헐리 미 재무부 테러·금융정보담당 차관은 “북한의 불법 무기 프로그램은 미국과 동맹국에 직접적인 위협”이라며 “재무부는 이를 뒷받침하는 자금 네트워크를 계속 해체할 것”이라고 말했다.

국무부도 토미 피곳 수석 부대변인 명의 성명을 내고, “북한의 불법적인 WMD 및 탄도미사일 프로그램에 대한 자금 지원을 차단하는 것이 이번 제재의 핵심 목표 중 하나”라고 밝혔다.

이번 제재는 김정은 북한 국무위원장이 비핵화 포기를 전제로 북미 대화 의향을 내비친 지 불과 며칠 만에 나왔다. 김 위원장은 지난 21일 최고인민회의 제14기 제13차 회의에서 “개인적으로 현 미국 대통령 트럼프에 대한 좋은 기억이 있다”며, “미국이 허황된 비핵화 집착을 버리고 현실을 인정한 바탕 위에서 진정한 평화 공존을 원한다면 우리도 마주 설 이유가 없다”고 발언했다고 북한 관영매체들이 다음 날 보도했다.