KT 부정결제 중국 피의자 2명 송치 취재진 질문에 2명 모두 묵묵부답

[헤럴드경제=이영기 기자] 전 국민을 공포로 몰아 넣은 KT 부정결제 사건의 중국 국적 피의자 2명이 검찰로 송치됐다. 이들은 소형 기지국 운반, 범죄수익 현금화 등 역할을 담당해 부정결제 사건의 말단 역할로 추정되고 있다.

경기남부경찰청은 25일 KT 부정결제 용의자 2명을 구속 송치했다. 검은색 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 중국인 A(48)씨는 이날 오후 1시 5분께 경기 수원영통경찰서 유치장에서 나와 송치됐다.

A씨는 “장비는 윗선한테 직접 받은 건가”, “노트북이랑 휴대전화는 왜 먼저 보냈나”, “중간에 중국은 왜 다녀온 건가” 등 질문에 대답하지 않았다.

A씨는 소형 기지국을 직접 운반한 것으로 진술해 정보통신망법 위반(침해) 및 컴퓨터 등 사용 사기 등 혐의를 받고 있다.

또 범죄수익을 현금화하려고 했던 중국인 B(44)씨도 함께 송치됐다. 범죄 수익을 현금화하려고 했던 B씨는 컴퓨터 등 사용 사기 및 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의를 받고 있다.

B씨는 A씨와 마찬가지로 “돈을 누구 지시로 어디로 보냈나”, “돈세탁하는 법은 윗선이 가르쳐 줬나”, “옳은 일이 아니라고 생각한 적 없었나” 등 취재진의 질문에 침묵했다.

A씨와 B씨는 호송 차량 2대에 각각 올라탄 뒤 곧바로 수원지검 안산지청으로 향했다.

앞서 지난 17일 경기남부경찰청은 KT 부정결제 용의자인 중국 국적의 남성 2명을 검거했다. 피해 규모는 수억원대다. KT에 따르면 지난 18일 기준 피해 고객 수는 362명, 누적 피해 금액은 2억4000만원이다. 2만30명의 이용자가 불법 기지국에 노출된 것으로 알려졌다.

경찰은 해킹 조직의 말단으로 추정되는 이들의 상선에 대한 수사를 이어가고 있다.