[헤럴드경제=김보영 기자] 고수익 아르바이트 제안을 받고 찾아간 곳에서 감금과 폭행을 당하며 일주일 만에 1억원이 넘는 빚을 떠안게 된 20대 청년의 사연이 전해졌다.

지난 23일 JTBC ‘사건반장’은 3년 전 인천시의 한 빌라에서 2001년생 정모씨 일당에게 감금·폭행과 금전 갈취를 당한 피해자 A씨의 사례를 전했다.

광주에 사는 A씨는 2022년 아버지가 큰 교통사고를 당해 사지마비 판정을 받으면서 사실상 집안의 가장이 됐다. 대학을 자퇴한 뒤 아르바이트로 생활비와 치료비를 마련하던 그는 지인으로부터 “고액 아르바이트를 소개해주겠다. 인천에 아는 사람이 있다”는 제안을 받았다. 가족에게 보탬이 되고 싶었던 A씨는 이를 수락하고 인천으로 향했다.

하지만 그를 기다리고 있었던 것은 끔찍한 폭력 현장이었다. 빌라 안에는 한 남성이 나체 상태로 피를 토하며 구타당하고 있었다. 가해자 정씨는 “이 꼴 나기 싫으면 시키는 대로 하라”며 폭행했다. 또 신분증을 빼앗은 후 “집 주소도 모두 알고 있으니 수작을 부리면 죽이겠다. 도망칠 생각도 하지 마라”라고 협박하며 A씨를 일주일간 감금했다.

정씨 일당은 A씨에게 전세금 대출은 물론 고금리 신용대출, 심지어 ‘휴대전화 깡’까지 시켰다. 이를 거부하거나 망설이는 기색을 보이면 곧장 폭행이 이어졌다. 결국 A씨는 일주일 만에 1억1000만원의 빚을 떠안게 됐다.

이후 A씨는 극적으로 집에 돌아왔지만 이 사실을 숨겨야 했다. 가해자들이 “신고하면 죽여버리겠다”고 협박했기 때문이다. 이자를 갚지 못해 집에 독촉장이 날아왔지만, 피해자는 “아무 일이 아니다”라며 둘러댔다.

그러던 중 2023년 12월, 정씨가 또 다른 범죄로 구속됐다는 소식을 접한 뒤에야 피해 사실을 털어놓을 수 있었다. 정씨는 당시 임신한 여자친구 폭행과 지인 여자친구 성폭행 혐의까지 받고 있었다.

하지만 현재도 A씨는 1억원이 넘는 빚을 진 채 살고 있다. 일부 빚은 갚았지만 가압류 독촉과 생활고에 시달리고 있다. 대출금이 자산으로 잡히면서 부모님이 차상위 계층으로 분류돼 지원받던 의료혜택마저 끊긴 상태다.

이에 대해 양지열 변호사는 “대출 과정을 무효로 돌릴 방법은 없는지 법원에 소송 구조를 알아보는 게 좋을 것 같다. 그게 안 되면 차라리 파산이나 개인 회생을 하는 편이 낫다”며 “대출 자체를 사채업자로부터 받은 것이 아니기 때문에 그와 같은 방법으로 탕감해 나가는 것도 방법이 될 수 있다”고 조언했다.