반도체 AI 특위 등도 구성

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 25일 최고위원회의에서 ‘이재명 정권 무능 외교 국격 실격 대응 특별위원회’ 등을 신설키로 의결했다.

국민의힘은 이날 최고위원회의에서 해당 특위 위원장에 김기현 의원을, 위원에 유용원·김건 의원과 태영호 전 의원, 홍규덕 숙명여대 정치외교학과 명예교수를 임명했다.

국민의힘은 반도체 AI 첨단 산업 특위도 신설, 위원장에 양향자 최고위원을 임명했다.

내년 지방선거에 대비한 ‘선출직 공직자 평가 혁신 TF’ 위원으로는 유상범·박수민·김선교 의원과 서정현 변호사가 임명됐다.

미디어 특위 위원장에는 이상휘 의원이, 중앙연수원장 및 중앙연수위원장은 이달희 의원이 임명됐다.

이 밖에도 ▷중앙위의장 박덕흠 의원 ▷국가안보위원장 한기호 의원 ▷법률자문위원장 곽규택 의원 ▷중앙여성위원장 서명옥 의원 ▷중앙청년위원장 우재준 의원 ▷재외동포위원장 김석기 의원 ▷국제위원장 김건 의원 ▷노동위원장 김위상 의원 ▷통일위원장 김기웅 의원 ▷재해대책위원장 임종득 의원 ▷재정위원장 우신구 전 의원 ▷중앙대학생위원장 김채수 전 숭실대 총학생회장 ▷지방자치위원장 서승우 충북 청주 상당구 당협위원장 ▷국회보좌진위원장 황규환 국민의힘 보좌진협의회장 등 진용이 꾸려졌다.