서울 성수동, 2030 ‘소품숍 투어 성지’로 부상 ‘취향 소비’ 트렌드에 라이프스타일 제품 수요↑

[헤럴드경제=전새날 기자] 지난 24일 찾은 서울 성수동. 연무장로를 따라 걷다 보면 10평 남짓한 소규모 소품숍부터 전시 공간까지 겸한 넓은 복합문화공간까지 이어진다. 각 매장에서는 그릇부터 휴대폰 케이스, 헤어 액세서리 등 다양한 라이프스타일 제품을 진열하고 판매한다. 소품숍 한 곳에 들어서자 젊은 여성으로 붐비는 모습이었다. 대학생 김민서(22)씨는 “인테리어에 관심이 많은데 감성 있는 제품들을 둘러볼 수 있는 매장들이 가까이 붙어있어 쇼핑하기 좋다”라고 말했다.

성수동이 2030여성을 중심으로 ‘소품숍 투어 성지’로 부상하고 있다. 과거에는 홈리빙 제품 구매를 위해 백화점 리빙관이나 대형마트를 찾았지만, 최근에는 지역별 소규모 소품숍을 동선별로 둘러보는 ‘투어형 쇼핑’ 문화가 자리 잡은 것이다.

29CM가 지난 6월 문을 연 라이프스타일 편집숍 ‘이구홈 성수’에서도 관련 상품이 인기다. 지난달 가장 높은 매출 비중을 차지한 카테고리는 그릇·컵·커트러리 등 키친 부문으로 집계됐다. 전체 거래액의 30%에 육박한다. 이어서 패션·잡화, 스테이셔너리(문구) 순으로 수요가 많았다. 프랑스 커트러리 브랜드 ‘사브르’, 테이블웨어 브랜드 ‘크로우캐년’ 등 글로벌 키친웨어 브랜드는 물론 ‘다이노탱’, 라이브워크’ 등 문구 브랜드와 ‘아에이오우’, ‘언폴드’ 등 패션잡화 브랜드도 매출을 견인했다.

상대적으로 규모가 큰 이구홈 성수 오픈을 기점으로 성수동 소품숍 투어에 대한 관심도 높아졌다. 프리미엄 문구 편집숍 ‘포인트오브뷰’, 복합문화공간 ‘엘씨디씨 서울’, 테이블웨어 브랜드 ‘폴라앳홈’ 등 로컬 매장에 대한 관심까지 동반 상승하는 효과를 봤다. 소셜 분석 플랫폼 썸트렌드에 따르면 ‘성수동 소품숍’ 키워드 노출량은 이구홈 성수 오픈 이후인 6월 18일부터 9월 22일까지 전년 동기 대비 70% 증가했다.

성수동에 자리잡은 삼성물산 패션부문의 ‘비이커’와 한섬의 ‘EQL’ 등 패션기업 편집숍들도 다양한 라이프스타일 제품군을 취급 중이다. EQL 성수 관계자는 “2030 외국인 비중이 최근 급격히 늘고 있다”라며 “라이프스타일 제품군 중에서는 향수, 방향제, 키링 등 소품류가 가장 인기 있다”라고 설명했다.

비이커 성수점에서는 올해 누적 매출(1월 1일~9월 21일) 매출이 전년 동기 대비 약 20% 신장했다. 현재 입점 중인 주요 브랜드로는 미국 라이프스타일 브랜드 ‘바쿠’, 덴마크 라이프스타일 브랜드 ‘테클라’, 이탈리아 테이블웨어 브랜드 ‘이첸도르프’, 한국 조명 브랜드 ‘일광전구’ 등이 있다.

이 같은 소비 변화는 2030세대 여성의 ‘취향 소비’ 흐름이 뚜렷해진 결과다. 경기 둔화와 고물가로 전반적인 소비 심리가 위축된 상황에서도 좋아하는 제품에는 과감히 지갑을 열고 있어서다. 특히 나만의 공간을 꾸미는 인테리어 소품과 개성을 드러내는 홈·생활용품에 대해 투자하는 소비 성향이 확산되고 있다.

성수동 소품샵 투어 트렌드는 취향 소비의 최전선에 있는 젊은 여성 소비자들이 몰리면서 더욱 확대되는 모습이다. 한국관광공사 한국관광데이터랩이 올해 1월~7월 성수동을 방문한 내국인 방문객의 성·연령별 신용카드 추이를 분석한 데이터에 따르면 20~30대 여성 비중이 28.2%로 가장 높았다.

유통 업계 관계자는 “주말마다 친구와 함께 성수동을 돌며 소품숍·카페·전시 공간을 오가는 ‘투어형 쇼핑’이 새로운 여가 활동으로 확산되고 있다”라며 “단순히 제품을 파는 것을 넘어 소비자가 자신의 취향을 경험하고 브랜드와 정서적으로 연결되도록 하는 것이 핵심”이라고 말했다.