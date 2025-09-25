오는 30일까지 리뉴얼 기념 할인 행사

[헤럴드경제=정석준 기자] 이마트24가 샌드위치 제품을 새롭게 선보인다고 25일 밝혔다.

이마트24는 이달 중 샌드위치 신상품 5종을 포함해 기존 상품 13종 등 총 18종 상품을 리뉴얼했다. 상품 전면에 칼로리를 표시하고 투명용기를 적용했다.

기존 상품인 ‘햄듬뿍크림치즈샌드위치’, ‘꽃맛살듬뿍해시브라운샌드위치’는 메인 토핑이 되는 햄과 꽃맛살 함량과 소스를 각각 10%씩 늘렸다.

신제품으로는 ‘치킨햄치즈샌드위치’, ‘더블토마토햄샌드위치’, ‘타로크림코코넛샌드위치’를 선보인다.

이마트24는 오는 30일까지 행사카드 결제 시 샌드위치 20% 할인혜택을 제공한다. 모바일 앱에서는 매일 선착순 100명을 대상으로 샌드위치 2000원 할인 쿠폰을 증정한다.

이경미 이마트24 FF팀 MD는 “헬시플레저 트렌드를 반영해 샌드위치의 맛, 품질부터 패키지까지 전면 리뉴얼을 진행한다”며 “앞으로도 샌드위치가 이마트24의 대표적인 상품이 될 수 있도록 고객들의 니즈를 반영 다양한 상품 개발을 위해 노력할 것”이라고 말했다.