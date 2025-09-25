제25회 하이트진로 챔피언십 후원 16번 홀 홀인원 최초 기록자에 ‘그레칼레 폴고레’ 수여

[헤럴드경제=김성우 기자] 이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티가 오는 28일까지 열리는 제25회 하이트진로 챔피언십의 공식 스폰서로 참여한다고 25일 밝혔다.

마세라티 코리아가 후원하는 하이트진로 챔피언십은 한국여자프로골프협회(KLPGA) 투어의 메이저 대회다. 경기도 여주 블루헤런 골프클럽에서 진행되며 하이트진로가 주최, KLPGA가 주관한다.

마세라티 코리아는 이번 대회 기간 블루헤런 골프클럽 내 16번 홀(파3)에 마세라티를 대표하는 럭셔리 SUV(스포츠유틸리티차량) 그레칼레의 순수 전기 모델인 ‘그레칼레 폴고레’를 전시한다. 또한, 해당 홀에서 최초로 홀인원을 기록한 선수에게 그레칼레 폴고레를 상품으로 제공할 예정이다.

현장에서는 마세라티만의 이탈리안 럭셔리 무드와 역동적인 퍼포먼스를 직접 체험할 수 있는 프로그램도 운영한다. 홀인원 부상으로 수여하는 그레칼레 폴고레는 물론, 이탈리안 그랜드 투어링 아이콘 ‘그란투리스모’와 ‘그란카브리오’를 시승할 수 있다.

다카유키 기무라 마세라티 코리아 총괄은 “정교함과 도전 정신이 공존하는 골프의 세계는 마세라티가 추구하는 장인정신과 맞닿아 있다”며 “이번 스폰서십을 통해 마세라티가 지향하는 이탈리안 럭셔리의 정신이 국내 많은 고객분들께 전달되길 바란다”고 말했다.

한편, 홀인원 상품으로 제공되는 그레칼레 폴고레는 이탈리아어로 ‘지중해의 강력한 북동풍’과 ‘번개’라는 의미 그대로 강렬한 에너지와 민첩함을 겸비한 순수 전기 SUV다. 400V 기술 기반의 105㎾h CATL 배터리를 장착했으며, 최고 출력 558마력, 최대 토크 82.4㎏.m, 최고 속도 220㎞/h를 발휘한다.