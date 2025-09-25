‘글로벌 사우스’ 시장진출 세미나 개최 지역별 유망산업, 수은 금융 지원제도 등 소개

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행은 지난 24일 대한상공회의소와 공동으로 ‘글로벌 사우스의 부상과 새로운 기회’ 세미나를 열었다고 25일 밝혔다.

글로벌 사우스는 아시아·중남미·중동·아프리카의 신흥개발도상국을 지칭하며 선진국을 의미하는 글로벌 노스와 대비되는 개념이다.

이번 세미나는 글로벌 사우스 시장의 중요성이 갈수록 높아지는 상황에서 우리 기업에 지역별 유망 산업 동향을 소개하고 글로벌 사우스 진출을 위한 수은의 다양한 금융 지원제도와 사례를 안내하기 위해 마련됐다. 세미나에는 신시장 진출에 관심 있는 국내 기업 52개사, 임직원 110명이 참석했다.

참석자들은 ▷동남아시아의 반도체 산업 동향 ▷중동 주요국의 청정 수소 산업 동향 ▷중남미 주요국의 첨단 제조업 동향 정보를 공유했다. 수은은 이 자리에서 ▷수출입 및 해외투자금융 ▷공급망안정화기금 ▷대외경제협력기금을 아우르는 지원제도와 사례를 소개했다.

안종혁 은행장 직무대행은 “수은이 갖고 있는 다양한 정책금융 지원제도를 활용해 신시장으로 부상한 글로벌 사우스에 대한 맞춤형 금융을 제공하겠다”면서 “앞으로도 우리 기업의 현지 파트너십을 넓혀 나가는 데 앞장서겠다”고 전했다.