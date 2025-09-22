[헤럴드경제=채상우 기자] 이재명 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC)을 앞두고 ‘전국민 대청소 운동’을 제안했다.

이 대통령은 22일 페이스북에 ‘깨끗한 국토를 위해 힘을 모아주십시오’라는 제목의 글을 올리고 “오늘부터 10월 1일까지 10일간은 ‘대한민국 새단장 주간’”이라며 “추석 명절과 APEC 정상회의를 앞두고 새로운 대한민국, 깨끗한 국토에서 가족과 손님을 맞이하기 위해 마련된 전 국민 대청소 운동”이라고 소개했다.

이어 “특히 생활 환경이 열악한 지역과 전통시장 주변에서는 지역 주민과 자원봉사자들이 함께 힘을 합쳐 집중적인 정화 활동을 펼칠 예정이라고 한다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “아쉽게도 저는 UN 총회 일정으로 인해 참석하지 못하지만, 해외에서도 대한민국의 위상과 국격을 높이기 위해 최선을 다하겠다”며 “많은 분께서 동참해 주신다면 깨끗한 대한민국 땅을 만드는 데 큰 힘이 될 것”이라 말했다.

끝으로 “‘대한민국 새단장 주간’을 통해 깨끗하고 쾌적한 국토를 조성하고, 모든 국민이 자부심을 느낄 수 있는 나라를 함께 만들어 가길 기대한다”고 덧붙였다.

이 대통령은 지난 9일 국무회의에서도 전국 단위 청소를 제안한 바 있다. 이 대통령은 이날 관광 산업 활성화를 논의하던 중 “헬기를 타고 바닷가를 날아본 일이 있는데, 우리나라 해안에 한여름인데 눈이 와 있더라”며 “(눈이 아니라) 스티로폼이었다. 해양 쓰레기가 엄청나게 많았다”고 했다.

이어 “관광과도 관계된 문제”라며 “어느 나라에 가서 고속도로에 차 타고 지나갈 때 쓰레기가 너저분하면 이미지가 나쁘지 않으냐”고 되물었다. 이 대통령은 고속도로 청소가 필요하다고 주장하고 “전국 단위로 청소를 좀 했으면 한다”고 했다. 일자리 사업으로 기획해 임금을 주고 쓰레기를 청소하는 사업을 상시로 운영했으면 한다는 지시사항도 덧붙였다.