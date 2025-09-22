숲의 치유 효과 경험하고, 지역경제 활성화까지…가족 단위 방문객 ‘북적’ 예상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 오는 26일부터 27일까지 국립산림치유원 일대에서 ‘2025년 백두대간 지역상생 산림치유 박람회’를 연다고 밝혔다.

‘숲에서 즐기는 가을 축제’를 주제로 열리는 이번 박람회는 산림치유와 문화·힐링이 어우러진 다채로운 프로그램으로 시민과 관광객을 맞이한다.

이번 박람회는 국립산림치유원이 주관하고 경상북도와 영주시가 공동 주최하며, 지역 산림치유 산업을 통한 경제 활성화와 함께 일상 속 스트레스 해소 기회를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

행사장에서는 △실내 치유장비 체험 △수(水)치유 체험 등 전문 치유 프로그램과 더불어 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 부대행사도 마련됐다.

주 무대에서는 원종혁·스텔라장이 출연하는 숲속 문화공연과 ‘숲속 별빛 나이트’, 유튜버 정브르와 함께하는 그린 토크콘서트 등이 펼쳐진다.

시민 참여 프로그램인 ‘숲장고를 부탁해’도 마련돼 관람객들이 산림복지 서비스를 직접 체험할 수 있다.

이와 함께 성인을 위한 숲결요가와 초급 노르딕 워킹 프로그램이 운영되며, 어린이와 가족 방문객을 위한 △숲속 버스킹(매직쇼·벌룬쇼) △팔찌·목걸이·부채 만들기 △자연물 오브제 제작 등 다양한 체험활동이 진행된다. 특히 △탄소중립 교육과 △숲크닉 프로그램도 함께 운영돼 숲의 교육적·휴식적 가치를 두루 경험할 수 있다.

금두섭 산림과장은 “이번 박람회가 숲의 치유 효과를 널리 알리고, 산림치유 산업의 저변 확대와 지역 활성화에 큰 역할을 할 것”이라며 “방문객들이 다양한 산림문화 콘텐츠를 즐기며 몸과 마음의 휴식을 얻어가길 기대한다”고 말했다.

영주는 풍부한 산림자원과 청정 자연환경을 기반으로 산림치유 프로그램을 지속해서 확장하며, 지역 특색을 살린 체험형 관광 콘텐츠 개발에도 힘쓰고 있다.

이번 박람회는 가족 단위 방문객이 자연 속에서 힐링하며 즐길 수 있는 대표적 가을 축제로 자리매김할 전망이다.