임종룡 회장 ‘소비자보호 협의회’ 주재 “소비자보호는 그룹의 최우선 가치” 은행에 금융사기예방 전담부서 신설 금융투자·보험상품 불완전판매 근절

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹이 소비자보호 총괄책임자(CCO)에 최소 2년의 임기를 보장하기로 했다. 금융당국이 최근 발표한 소비자보호 거버넌스 모범관행을 이행하는 차원에서다. 이와 함께 은행에 금융사기예방 전담 부서를 신설해 보이스피싱 예방·대응에 역량을 집중하고 금융투자·보험상품 불완전판매 근절을 위한 점검도 강화한다.

우리금융은 지난 18일 서울 중구 본사에서 열린 ‘그룹 금융소비자보호 협의회’에서 이러한 내용을 골자로 하는 금융소비자 보호 강화 실행방안을 결정했다고 21일 밝혔다.

금융소비자보호 협의회는 지주와 자회사 CCO 12명이 참석하는 정례 회의다. 이번 회의는 임종룡 회장이 직접 주재하며 소비자 보호를 위한 대응 역량 강화 의지를 공고히 했다.

임 회장은 “금융소비자보호는 우리금융의 지속가능한 성장을 위한 최우선 가치”라며 “단순한 내부통제를 넘어 그룹의 궁극적인 경영 방향이자 목표가 돼야 한다”고 강조했다.

임 회장은 이 자리에서 ▷금융소비자보호 거버넌스 강화 ▷민생 금융범죄 예방을 위한 인적·물적 역량 강화 ▷고난도 금융투자상품 불완전판매 근절 ▷보험상품 불완전판매·불건전영업행위 근절 등을 4대 핵심과제로 제시했다.

임 회장은 특히 “각 자회사의 최고경영자(CEO)와 CCO가 모범관행 이행을 직접 챙겨 신속히 체계를 구축하라”고 주문했다.

이를 위해 CCO 임면 시 이사회 결의를 필수로 하고 임기는 최소한 2년을 보장하기로 했다. CCO에게 핵심성과지표(KPI) 설계 등 소비자보호 핵심사안에 대해서는 배타적 사전합의권을 보장하고 소비자보호부서의 인력을 적극 충원해 적정인력 수준을 유지하기로 했다.

또한 보이스피싱 등 민생 금융범죄 예방을 위해 우리은행은 이달 내 금융사기예방 전담부서를 은행권으로는 처음 신설하기로 했다. 신설될 부서는 ▷금융사기 관련 기획·정책 ▷금융사기 사전예방·대응 ▷이상거래탐지시스템(FDS) 고도화 등 3개팀(21명)으로 구성될 예정이다.

분쟁민원 예방과 대응을 집중 전담하는 부서 개편을 통해 소비자보호에 역량을 집중한다.

이 외에도 오픈뱅킹이 보이스피싱에 악용되는 것을 막기 위해 자금이체 거래를 차단할 수 있는 오픈뱅킹 안심차단서비스을 신속 구축하고 고객 안내와 임직원 대상 금융범죄 예방교육을 강화하기로 했다.

불완전판매 문제와 관련해선 단기 영업실적보다 고객의 이익에 우선하도록 회사의 성과보상체계를 재설계하고 영업현장 점검을 면밀히 하기로 했다.

보험상품의 경우 브리핑영업 현장을 불시에 점검하고 판매위탁 프로세스를 재점검한다. 보험업이 금융 민원의 과반을 차지하는 점을 고려해 최근 증가하는 보험금 지급 관련 민원의 상품설계, 판매, 사후관리 등 전 과정을 소비자 입장에서 재점검하고 개선하기로 했다.

임 회장은 회의를 마친 뒤 전 그룹사 임직원에게 CEO레터를 보내 이들 4대 과제에 역량을 집중해 달라고 당부했다.