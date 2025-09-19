주차장 안전, 로봇이 지킨다... 실시간 빈자리 안내·하이패스 자동결제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 주민 체감형 스마트 주차 서비스를 본격 도입한다.

구는 과학기술정보통신부2025년 스마트 빌리지 보급 및 확산 사업공모에 선정돼 국비 8억 원을 확보, 약령시 공영주차장 등 7개소를 대상으로 ‘AIoT 스마트 공영주차장 조성 사업’을 본격 추진한다.

핵심은 전국 최초로 도입되는 자율주행 순찰로봇이다. 회기동(청량초교 지하) 공영주차장에 배치되는 로봇은 24시간 순찰을 통해 화재와 사고를 실시간 감시, 이상 상황 발생 시 관제센터로 즉시 경고알림을 전달해 안전한 주차환경을 구축한다.

주차 편의성 개선도 추진된다. AI CCTV가 주차면 점유 여부를 실시간 파악해 빈자리 면수를 집계, 입구 만차등과 내부 유도 전광판 등을 통해 운전자에게 정보를 제공한다.

이와 함께 ‘지갑 없는 주차장’ 실현을 위해 차량번호와 결제수단을 사전 등록하면 자동 결제가 이뤄지는 바로녹색결제를 도입한다. 전농1동B 08번(청량리역사 뒤편 고가도로) 주차장에는 하이패스 기반 자동결제 시스템을 적용한다.

또 주차정보 접근성 확대를 위해 서울주차정보앱, 카카오T 등 민간 플랫폼과의 실시간 연동을 추진한다.

이를 통해 여유 주차면수와 요금 정보 등을 손쉽게 확인할 수 있도록 한다.

아울러 지역 내 공영주차장에 설치된 이기종 주차관제 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합, 신속한 민원 대응과 체계적 데이터 관리가 가능해질 전망이다.

동대문구는 이번 사업으로 범죄예방은 물론 주차·출차 대기시간 단축과 실시간 정보 제공을 통한 편의성 제고 등 주민들이 체감할 수 있는 다양한 성과가 기대된다고 설명했다.

이필형 동대문구청장은 “이번 사업은 미래형 교통 인프라를 마련하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 국·시비 확보를 통해 주민 체감도가 높은 스마트 혁신 사업을 지속적으로 발굴·추진해 나가겠다”고 말했다.