KAJA, 오토살롱테크와 심포지엄 ‘EV컨버전, 새로운 시장 열린다’ 선보여 튜닝업계 “모델마다 인증비용 5억원 이상” 호소

[헤럴드경제(고양)=김성우 기자] “영국은 공도차량 규정을 만족하고, MOT(자동차종합검사)를 만족하는 차량이면 가능하고, 프랑스는 기존 중량대비 20%를 초과하면 보조금을 최대 7000유로까지 지원합니다. 미국도 개조비용의 50%를 보족므으로 지급하죠. 우리나라도 준비는 하고 있지만, 현재까지는 턱없이 부족합니다.” (하성용 한국자동차모빌리티안전학회 회장)

글로벌 완성차 시장이 전동화 모델을 중심으로 빠르게 전환하고 있는 상황에서, 기존 내연기관차를 전기차로 전환하기 위한 ‘EV 컨버전’(EV Conversion)에 대한 강력한 지원이 있어야 한다는 제언이 나왔다.

한국자동차기자협회(KAJA, 회장 최대열)는 오토살롱테크 조직위원회와 지난 19일 오후 경기 고양 킨텍스 제2전시장 7홀에서 열린 ‘대한민국 모빌리티산업 심포지엄’에서 ‘전기차 컨버전(EV Conversion), 새로운 시장 열린다’를 주제로 발표를 진행했다.

현장에서는 내연기관 차량을 전기차로 개조하는 신산업의 미래와 정책·기술·산업적 과제를 심도 있게 논의하는 자리가 마련됐다. 이날 기조 발표에 ▷개조 전기차 해외사례(하성용 한국자동차모빌리티안전학회 회장, 중부대학교 교수) ▷전기차 전환 통합 안전 기술개발 및 튜닝 검사 실증(김호경 한국교통안전공단 튜닝안전기술원 시험인증처 팀장) ▷EV 컨버전, 현장에서 바라본 현실과 미래(김주용 라라클래식 대표) 세션이 마련됐다.

하성용 회장은 “해외에서는 미국과 영국, 프랑스 등 주요 선진국을 중심으로 EV 컨버전에 대한 논의가 활발하게 이뤄지고 있다”라면서 “유럽을 비롯한 주요국은 2030~2040년에 내연기관 차량의 판매를 금지하는 등 탄소중립을 위한 점진적 친환경차 보급 정책을 발표했는데 한국은 아직 시작단계”라고 꼬집었다.

이어서 “국내 역시 친환경차 보급 목표를 달성하고 온실가스 감축을 가속화하기 위해 EV 컨버전 활성화가 필요하다”라면서 “정부와 지자체가 제도적 지원과 안전성 인증 체계를 서둘러 마련한다면 새로운 일자리와 산업 생태계를 창출할 수 있을 것”이라고 변화를 촉구했다.

끝으로 “우리 기업들이 컨버전 기술력은 뛰어난데 제도적 지원이 없어서 빛을 보지 못하는 경우가 많다”라면서 “향후 1~2년안에 EV컨버전이 국내에서도 대세가 될 것으로 보이는 상황에서, 제대로된 제도와 능력을 발휘할 수 있도록 빠른 제도 마련이 필요하다”고 호소했다.

실제 EV 컨버전이 이뤄지고 있는 현장에서도 어려움의 목소리가 나왔다.

김주용 라라클래식 대표는 “EV 컨버전을 하는 부품을 해외에서는 ‘전기차키트’라고 하는데, 해외에서는 키트에 대한 인증이 있어야 한다면 우리나라에서는 키트를 장착한 후 안전 테스트를 다 받아야 한다”라면서 “우리나라는 모델마다 키트에 대한 인증비용만 3억5000만원, 여기에 EMC인증이나 전자파 인증까지 5억원이 넘는다는 돈이 들어간다”고 지적했다.

이어서 “중국 업체들이 저렴한 키트 비용을 들고서 공격적인 마케팅을 하고 있다”라면서 “우리나라는 EV컨버전에 대해서 너무 신차의 기준으로 생각해 절차나 비용이 까다롭다. 여러 규제를 간단한 서류 검사나 인증 검사로 대체할 필요가 있다”라고 조언했다.

끝으로 그는 “EV 컨버전은 1950년대부터 시도된 분야로, 유럽과 미국에서는 클래식카 보존과 친환경 트렌드를 결합한 ‘문화와 기술의 융합 산업’으로 성장해왔다”라면서 “그럼에도 국내 시장은 컨버전 대상 차량의 제한, 부품수급, 규제 등으로 아직 초기단계에 머물러 있다”고 비판했다.

이번 심포지엄은 EV 컨버전이 단순한 기술적 변환을 넘어 탄소중립과 지속가능한 모빌리티를 실현할 새로운 비즈니스 모델임을 확인하는 자리로 마련됐다. EV컨버전 분야의 글로벌 시장 규모는 2034년 310억 달러(한화로 약 43조원)에 이를 것으로 전망된다. 국내에서도 클래식카 시장이 점차 커져나가면서, EV컨버전에 대한 중요성이 부각되고 있는 실정이다

정부와 공공기관도 EV 컨버전 사업의 중요성에 동으한다. 김호경 한국교통안전공단 팀장은 “정부도 탄소중립 목표 달성을 위해 민생에 밀접한 화물·승합차에 대한 제도적 출구 전략이 필요하다”며 “EV 컨버전 기술을 고도화해 튜닝제도를 통한 안전성 인증과 상용화를 지원하고, 내연기관의 전기차 전환 관련 안전성 검증 기술을 개발해 산업화를 촉진할 계획”이라고 밝혔다.

다만 “전기 자동차 튜닝이라는 사업이 시장성이 좋다고 하더라도, 튜닝을 받은 차량이 주행 중 사고가 난다면 훌륭한 사업이 휘청일 수 있는 것 아니겠냐”라면서 “튜닝 안전성을 평가할 수 있는 기술을 개발하고, 진단하고 실증하는 절차를 구축하고 있다”라고 답변했다.

이어서 “정부도 1톤 화물차 전동화 개조 등 무공해화 기술보급 확대를 위해 EV 컨버전 지원사업 시범예산을 확보하고 있다”라면서 “오는 2028년에는 매년 3000대 이상의 차량이 EV 컨버전 될 것으로 예상된다”고 설명했다.

한편, 한국자동차기자협회는 국내 주요 일간지·방송·통신사·온라인·전문지 등 59개 매체를 회원사로 두고 있으며, 200여 명의 기자들이 활동하고 있다. 협회는 자동차 산업 발전에 기여하는 언론의 역할 강화와 올바른 자동차 문화 정착, 기자들의 전문성 향상과 회원 상호 교류 증진을 목적으로 2010년에 설립됐다. 매년 최고의 자동차를 선정하는 ‘대한민국 올해의 차(K-COTY)’를 선정·발표하며, 심포지엄·테크 투어·자동차인 시상식 등 다양한 행사를 개최하고 있다.