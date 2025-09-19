[헤럴드경제=김보영 기자] 일본군 731부대의 생체실험 만행을 고발한 영화 ‘731’이 중국에서 역대 최고 흥행 기록을 세우며 파장을 일으키고 있다. 반일 정서 우려가 커지자 중국에 있는 일본인 학교에는 휴교령까지 내려졌다.

중국청년보 등에 따르면 ‘731’은 지난 7월 말 개봉 예정이었지만 일본 정부의 항의로 연기된 끝에 만주사변 발발일인 지난 18일 개봉했다.

영화는 첫날 예매 인원이 2억명을 넘어섰고, 박스오피스 점유율 98%를 차지하는 등 폭발적 반응을 얻고 있다. 티켓 판매 수익은 반나절 만에 2억위안(약 390억원)을 뛰어넘으며, 할리우드 영화 ‘어벤져스: 엔드게임’을 제치고 중국 개봉 첫날 역대 흥행 1위에 올랐다.

자오린산 감독이 연출한 이 영화는 제2차 세계대전 당시 731부대가 중국 동북 지역에서 생체실험을 자행해 수천명의 중국인과 한국인, 러시아인 등의 목숨을 앗아간 사건을 고발하는 작품이다. 12년에 걸쳐 중국과 일본에서 찾은 방대한 자료를 토대로 제작됐다.

영화를 본 관객들의 반응은 뜨겁다. 구이저우일보는 상영관에서 눈물을 흘리는 관객들이 많았으며, 관객들이 모두 침통한 분위기에서 영화를 관람했다고 분위기를 전했다.

한 관람객은 “영화를 보는 내내 솔직히 괴롭다는 느낌이 들었다”면서 “중국인이라면 이 영화를 반드시 봐야 한다고 생각한다”고 평했다. 또 다른 관객은 “731은 전통적인 의미의 영화가 아니라 깊이 새겨야 할 역사 강의”라며 “역사를 기억하고 전쟁의 아픔을 영원히 잊어서는 안 된다”고 말했다.

일본에 대한 분노 감정도 표출되고 있다. 한 관객은 “일본군의 만행에 매우 화가 났고, 아직까지 731부대를 인정하지 않는 태도를 보이는 것은 그야말로 수치스러운 행동”이라고 목소리를 높였다.

중국에서 발생한 일본 초등생 피습 사망사건 1주기와 맞물려 중국 내 반일정서 고조되자 일본인 사회는 초비상이 걸렸다.

홍콩 성도일보와 HK01 등에 따르면 1년 전 10세 초등학생이 흉기에 피습 사망했던 선전 일본인학교는 18일 휴교에 들어갔다. 또 이날 상하이 일본인학교는 온라인으로 수업을 전환했고 베이징 일본인학교에는 방검복을 입은 보안요원이 배치됐다.

주중 일본대사관은 현지 일본 교민들에게 반일감정 고조에 주의하고 어린이 동반 여행 시 충분한 예방 조치를 취할 것을 당부했다.